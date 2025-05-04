伴屍2日聞惡臭才知妹妹「半裸暴斃」！　泰女驚：以為只是叫不醒

▲警方初步判斷，死者死亡時間約2天。（圖／翻攝自Fkhaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女子下班返家時，打開家門竟聞到屋內傳出腐爛惡臭，原以為是食物壞掉，沒想到開燈一看，才發現與自己同住的妹妹已經死亡。根據警方調查，死者死亡時間至少2日，遺體就躺在床上。而死者的姊姊因為早出晚歸，因此沒能發現身有殘疾的妹妹已經死亡

根據khaosod報導，當地警方5月2日晚間7時半接獲通報稱，一名女子在家中身亡，而報警的則是與她同住的姊姊。警方指出，死者為56歲的奇拉蓬（Chiraphon），是一名身心障礙者，平時由姊姊照顧。初步勘查後發現，死者遺體赤裸上身、僅著內褲仰躺在床上，無明顯外傷，研判死亡約2天。

死者姊姊受訪時指出，她平時白天出門上班，妹妹則因行動不便長時間獨自待在家，但兩人每天晚上都會一起吃晚餐。她回憶道，兩人最後一次說話是在4月30日晚間，隔天她下班後，見到妹妹「熟睡」，因此就沒叫她吃飯，直到5月2日下班回家，聞到屋內傳出陣陣惡臭，她開燈後才驚見妹妹早已身亡。

她坦言，兩人平時在家中晚上習慣不開燈，沒想到因此沒有在第一時間發現妹妹早已經死亡。而當她從警方口中得知妹妹已經離世2天時，既震驚又悲痛。

警方表示，現場並無打鬥或被入侵的痕跡，暫時排除他殺可能，目前已將遺體送往警方總醫院進一步驗屍，以釐清詳細死因。