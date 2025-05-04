撫養2子認難管教　未婚媽媽趕孩子出門！屏縣府聲請安置獲准

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一位女子撫養一對兒子，但小孩愛玩手機、不寫功課，常遭老師投訴，認為無法管教，將這對兄弟趕出家門，警方發現通報屏東縣政府，縣府緊急安置3個月，由於安置期將屆，聲請持續安置，屏東地方法院日前調查後，裁准弟弟繼續安置3個月。

裁定書指出，這名女子未婚育有2子，並長期獨力扶養兩兄弟，她認為兩兄弟愛玩手機、不寫功課，時常遭學校老師投訴，且曾偷她的錢購買遊戲點數等偏差行為，長期累積管教無力感。

113年11月間，她發現弟弟有欺騙、未到校練跆拳道等行為，因情緒高漲，自覺無力管教、無意願繼續照顧這對孩子，逐將他們趕出家門，被警方發現通報屏東縣政府，始知上情並受理通報調查。

另發現弟弟左右腿均有遭案其持衣架管教之痕跡，有意與她討論兩兄弟後續照顧及教養方式，惟她堅決不願讓他們返家，弟弟因而陷入無人照顧且無家可歸之困境，聲請人遂緊急安置，法院裁定繼續安置至114年5月21日止。

弟弟受安置期間適應狀況良好，其母生活狀態尚屬穩定，嗣縣府安排第一次親子會面時，弟弟因擔心與母親發生管教衝突，故婉拒親子會面而改以手寫卡片關心母親，其母認為弟弟未反省、不知感恩，憤而表達無照顧之意願，亦拒絕配合聲請人之家庭處遇及親職教育課程，為維護少年之最佳利益，有延長安置之必要，爰依兒童及少年福利與權益保障法第57條，聲請准予延長安置3個月，以維護其權益等語。

屏東地院根據縣府等資料，審酌少年年幼，自我照護能力不足，與生母親子關係需待修復，生母親職教育輔導亦未執行完成，親職知能尚未提升改善，兩人目前無良好之正向溝通，親屬照顧資源亦仍待建構，為維護其安全，即有延長安置之必要，裁定准許。