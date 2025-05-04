火化爐詭異發爐！泰火化師「上半身遭大火吞噬」重傷　驚恐畫面曝

▲火化技工遭大火吞噬，全身多處嚴重燒燙傷。（圖／／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名協助貧困者火化的火化技工在遺體火葬前替死者獻花時，火化爐突然「發爐」噴出大火，猛烈火勢直接吞噬他的上半身，導致該名火化技工受到重傷。當時一度有人懷疑是靈異事件，不過事後經過調查，才發現是該具遺體在處理的過程中出現疏失，導致遺體被注入過多的酒精，但是卻沒有事前打開棺木通風，才會造成引燃事故。

根據khaosod報導，泰國東北部一間火葬場發生驚悚火燒意外，造成30歲殯葬人員傑克（Jack）臉部、頭皮、耳朵和手臂多處燒燙傷，目前仍在醫院治療。傑克在醫院受訪時表示，他日前接獲死者家屬聯絡稱，因為太過貧窮無法替死者火化下葬，於是他大方地表示，願意無償協助他們火化。

該名因罹患新冠肺炎逝世的54歲罹癌男子在他的幫助下，成功在當地的一間寺廟進行火化儀式。從現場拍攝的畫面可以看到，傑克先是將棺木放進火化爐，隨後在棺木上放上象徵告別的鮮花，沒想到火化爐卻突然噴出大火，導致來不及逃生的傑克遭到火舌猛然襲擊，整個上半身都被吞噬，因此全身多處嚴重燒燙傷。

傑克表示，自己曾經參與過上千場的火化儀式，但從未遇過這種情況。當時他一度驚訝地大喊，「是誰往裡面倒汽油了？」因為他聞到濃烈的刺鼻味，但經查後確認，火化爐並未使用錯誤燃料，而是一般火葬常用的柴油。

經過深入調查才發現，遺體疑似在處理過程被注入過多的酒精，但工作人員在火化前並未事先打開棺木通風，讓酒精揮發，才會導致棺木靠近火苗後，瞬間引燃。

當地寺廟住持也證實，他在儀式前就聞到濃烈刺鼻的酒精與防腐劑味道，推測是為了抑制腐臭味而注射過量的藥劑，但卻未提前通風。而他強調，這起事件純屬意外，並非外界所說的「靈異事件」。