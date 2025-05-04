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泰2自閉兒「爬進下水道後」離奇消失！　500m外水溝被發現

▲▼泰2自閉兒「爬進水溝後」離奇消失！　500m遠下水道被發現。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲救援人員破壞水溝蓋才成功將2名孩童救出。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國發生一起自閉症兒童受困下水道的驚恐事件。2名患有自閉症的孩童因好奇爬進排水溝，卻一時迷失方向，因此只能不斷往前爬，一路爬了500公尺，最終嚇得在水溝內嚎啕大哭，才被發現。相關單位獲報後隨即出動機具將水溝蓋切割開，才成功將2名受困兒童救出。

根據KhaoSod報導，春武里府有民眾4月30日下午4時50分在路邊聽到孩童哭聲，循聲查看後，才發現有兒童受困於地下排水溝，因此連忙通報相關單位，所幸最終2名受困的小朋友順利脫困。

▲▼泰2自閉兒「爬進水溝後」離奇消失！　500m遠下水道被發現。（圖／翻攝自KhaoSod）

救援人員抵達現場後，透過排水溝蓋發現下水道內有一名女孩與一名男孩的哭聲，最初試圖使用鐵棍撬開蓋子，但是無果，因此最終只能動用電動切割機，才成功將金屬網格狀的水溝蓋破壞，並打開入口。救難人員隨後架設梯子，爬下水溝將2名孩子救上來。

經過確認，這2名受困的孩童皆罹患自閉症，事發當天他們因好奇，從住家附近的下水道孔洞爬進排水溝，結果一路亂爬，最終迷失方向。兩人就這樣足足爬了500公尺遠才被發現。所幸當地居民聽見哭聲後即時通報，才未釀成悲劇。警方也提醒兩人的監護人要多加留意照看，防止類似情況再度發生。

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