番茄抗癌、控糖又護心！醫曝「2吃法」：吸收率秒倍增

▲醫師建議吃番茄時，不妨加一點油與加熱，會比生吃番茄，更能吃進裡頭的茄紅素等營養。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

番茄中的茄紅素是強大的天然抗氧化劑，不但能抗癌、控糖，還能護心。基因醫師張家銘也建議，最佳攝取方式是加熱並搭配油脂，例如番茄炒蛋，才能讓吸收效果更佳。他強調，健康不必極端，從日常飲食小改變開始，長期累積就能提升整體代謝與抗病能力。

「平凡蔬果番茄中的茄紅素，藏著抗癌、控糖、護心的關鍵力量！」張家銘醫師今（4日）在臉書發文分享，他以前在美國進修期間，每天的午餐總是習慣以番茄搭配披薩解決。當時只覺得這樣的組合既方便美味又經濟實惠，沒想到回到台灣一量體重，竟意外發現自己不知不覺減輕了十公斤，這個令人驚喜的變化，或許就隱藏在那顆看似平凡、紅豔豔的番茄之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘醫師指出，番茄經常只是餐盤邊緣的裝飾配角，卻鮮少有人注意到其中蘊含的強大成分——茄紅素（Lycopene）。這並非僅有醫學生才知曉的冷門營養素，而是近年來醫學界越來越確信其重要性、值得大眾深入認識的關鍵成分。

茄紅素的「紅」不僅來自其鮮豔色澤，更因其卓越的保健價值而備受矚目。現代人生活壓力大、經常熬夜、外食頻繁，加上長期暴露於手機輻射和環境污染中，這些因素都導致體內累積大量自由基。這些「破壞分子」會攻擊細胞、損傷DNA，加速衰老過程、增加發炎反應，同時也提高癌症風險。

張家銘醫師比喻，茄紅素就像是細胞的防彈衣，能夠主動捕捉這些自由基，有效降低細胞受損的機率。特別是在預防攝護腺癌、乳癌和口腔癌方面，研究已證實茄紅素能夠調節基因表現、抑制癌細胞生長，甚至可能延緩腫瘤發展進程，將其稱為「天然癌症防火牆」可說是實至名歸。

即使沒有立即的癌症風險，現代人普遍面臨容易疲倦、腸胃不適、血糖波動等問題。張家銘醫師提醒，這些看似微不足道的小毛病，實際上可能是代謝症候群的早期警訊。

茄紅素在代謝調節方面同樣扮演著關鍵角色。研究顯示它能有效降低胰島素阻抗、穩定血糖水平，同時促進脂肪細胞正常代謝。簡而言之，這種成分能幫助身體更有效率地處理糖分與脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險。雖然這些效果不會立即呈現戲劇性的「爆瘦」成果，卻是維持長期健康體態的重要基礎。

他也特別強調，真正的減重關鍵在於體質調整而非追求快速燃脂的靈丹妙藥。茄紅素正是那種默默在體內「調整基礎代謝」的天然幫手。

此外，許多年輕人誤以為高血壓、膽固醇問題是長輩才需要擔心的疾病。張家銘醫師警告，只要長期處於高壓環境、飲食失衡又缺乏運動，這些風險因子就會悄悄在年輕族群中生根發芽。

研究證實茄紅素具有多重心血管保護功效：能降低壞膽固醇（LDL）、提升好膽固醇（HDL），同時促進血管舒張、穩定血壓。張家銘醫師解釋，這些效果與許多降壓藥、降脂藥物有異曲同工之妙，差別在於茄紅素並非人工合成藥物，而是餐桌上唾手可得的「天然處方」。

至於番茄怎麼吃，才真的「吃得到健康」？他解釋，由於茄紅素屬於脂溶性營養素，單純生吃番茄的吸收效果其實相當有限。但只要「添加少量油脂並適當加熱」，其吸收率就能立即提升數倍。

因此，像番茄炒蛋、番茄燉牛肉、橄欖油炒番茄，或是番茄濃湯、義大利麵紅醬等料理，都是補充茄紅素的優質選擇。值得注意的是，即使是番茄糊、番茄醬等加工製品，只要選擇低糖低鹽的版本，反而能成為穩定攝取茄紅素的便利來源。

張家銘醫師最後也分享他的健康哲學：許多人誤以為追求健康就必須徹底戒除糖分、油脂與生活樂趣。但事實上，真正的改變無需如此極端。健康轉變的契機，可能就從市場裡買回的一袋番茄開始，從親手烹調一盤番茄炒蛋開始。

這些看似微小的飲食習慣，身體都會點滴累積。隨著時間推移，自由基的破壞力逐漸減弱，血糖波動趨於平穩，慢性發炎體質慢慢獲得改善，「真正的健康，就是這些微小選擇每天堆疊出來的成果。每一口吃進去的天然營養，都在為未來的自己加分。」

延伸閱讀

▸ 呂秋遠「驗完DNA裝死」 生母揭離譜認領過程：有幫你找9億網紅爸了

▸ 重慶女住酒店「手機自動連WiFi」 被男友懷疑開房分手…真相大逆轉

▸ 原始連結