小三傳訊「妳老公不愛妳了，可以讓給我嗎」！她崩潰：說只是朋友

▲小三傳訊挑釁，丈夫卻堅稱是朋友，婆婆還幫腔「只是一時被迷惑」，讓人妻決心要離婚 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

「我朋友怎麼都沒傳這種訊息給我過？」一名女子抱怨，她在懷孕8個月時，不僅發現老公去汽車旅館的發票，還看到對方與其他女性的親密對話，但她仍選擇忍到生產完，想給對方機會，直到某天住處管理員問她「妳妹妹假日都會來妳家喔？」而那位妹妹更傳訊給她說「妳老公不愛妳了，可以把他讓給我嗎」，才讓她崩潰提出離婚。

這名女子在臉書粉專「靠北婚姻」匿名分享，表示她與前夫已經離婚5年，對方曾在她懷孕5個月開始要求分房睡，聲稱是擔心睡覺會壓到她，後來前夫卻常常晚回家，就連假日也要加班，希望她回娘家休養，等有休假再來接她。

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原PO表示，在她懷孕8個月時，心血來潮想整理房間，卻意外在書房電腦桌發現大量發票，包括餐廳、百貨公司、旅館等等，「平時你都說我肚子那麼大，不要做家事太累了……才不會催眠自己，你是太累去休息泡澡而已，怎麼可能是自己一個人，鬼也不相信吧」。

原PO說到，雖然期間她還發現前夫的電腦裡，有很多與女性的親密對話，但她仍忍到生產完，想著給對方機會。後來，她重返職場，一天下午請假回家時，看見前夫吃了很多東西，詢問對方卻只得到「朋友買來的」、「妳又不認識」等回應。

原PO指出，某天管理室請她下樓領包裹，在她簽名時，管理員突然問她「妳妹妹假日都會來妳家喔？」更調閱監視器畫面給她看，這才讓她知道「所謂的妹妹，原來每個假日買食物給你（前夫）吃啊」。

更誇張的是，那位「妹妹」還傳訊息給她，直言「妳老公不愛妳了，可以把他讓給我嗎？我會替妳好好愛妳老公、疼妳的孩子」，而原PO終於忍無可忍，跑去質問前夫，「問你這是什麼意思，你說就朋友而已，啊我朋友怎麼都沒傳這種訊息給我過？」

原PO透露，當時前夫反問她「你不覺得我們婚姻有問題嗎？是不是分開比較好？」「外面的女人也想要」、「要離婚可以，小孩不能帶走」，婆婆也勸她「他只是一時被迷惑，妳先不要理他，等他玩累了就回來了」。

文末，原PO指出，她痛心地放棄孩子撫養權，結束這段婚姻關係，「現在的我工作很順利，也為自己和家人買了房子，每年都讓家人出國3次，每個月都帶小寶貝出去玩享受親子時光。喔對了，你去汽車旅館的發票還讓我中1000！」

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