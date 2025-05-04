詐騙又有新手法！他收欠繳ETC費用郵件「一按信用卡秒遭盜刷」

▲近日有民眾收到「120元停車費未繳」的電子郵件，繳款後發現信用卡秒被盜刷2.5萬元。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

詐騙招數層出不窮，近日有民眾收到自稱為「遠通電收」的電子郵件，要求在特定日期前繳交ETC費用，聲稱這樣才能保障通勤權益，同時附上了繳費網址。對此，台灣事實查核中心示警，這其實是造假網站、詐騙訊息。值得注意的是，日前也有名男子透露，他收到了停車費補繳的郵件，並以信用卡進行繳費，結果被盜刷走2萬5000元，還無法刷退。

事實查核中心在上（4）月30日發文表示，近期有民眾收到宣稱來自遠通電收的電子郵件，顯示有一筆ETC未繳費用，金額為新台幣120元，並要求於4月30日前登入網站完成繳費，同時註記「若長期未繳，您未來申請或使用相關服務時可能受到限制」，並列出3點繳費步驟。

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▲詐騙郵件。（圖／擷取自台灣事實查核中心）

對此，事實查核中心指出，首先相關電子郵件中未出現任何車號，接著點入檢附網址雖有遠通電收LOGO，仍能發現網頁裡多處破綻，包括網址不是遠通電收所使用的「www.fetc.net.tw」；實測點擊進入網傳電郵所附連結，即便是輸入虛構的車號與身分證字號，都會出現相同日期、欠繳金額、停車單號碼的繳費資訊，點擊「立即繳費」按鈕，會出現要求輸入信用卡號、有效期限、驗證碼及持卡人姓名的網頁。

不僅如此，測試點擊傳言連結網頁除「車號查詢」與「會員登入」外，其他連結、欄位均無反應，而真實遠通電收網頁則可以連到網站其他頁面，因此可知網址連結不是遠通電收官方網站。

遠通電收強調，不管是通行費或是停車費，電子郵件與簡訊都會附上車牌號碼、不會附上繳費連結，因此，只要是沒有附上車牌號碼的訊息，都不需理會。民眾若要查詢etag帳單及停車費繳費資訊，可透過ETC App或uTagGo App或登入遠通電收官方網站查詢並儲值。

165反詐騙專線也提醒，近來出現許多冒充監理站通知繳納汽燃費、ETC欠費未繳等詐騙簡訊，若點入簡訊附的連結，就會出現騙取民眾填寫信用卡資料等個資的網頁。

另外，近日有名男子在Instagram分享，他某天收到一封聲稱「120元停車費未繳」的email，自己沒有多想，便用信用卡完成繳費，結果頁面卻是顯示5千多元人民幣，嚇得他趕緊聯繫發卡銀行，客服告訴他確實有一筆2萬5000元的刷卡紀錄，並且是馬來西亞航空，但因為已經輸入授權碼，無法進行刷退，只能選擇報案，或是聯絡該航空的客服。

後來，該名男子請銀行幫忙凍結這筆款項，客服卻告訴他，「假設未來幾個月都沒找到兇手，這筆你沒有繳納的款項，就還是得繳，而且因為沒有繳納，所以會有利息產生」，這就意味著，他仍需要連本帶利去繳款。

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