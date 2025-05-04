7／5毀滅性災難預言不是地震？日專家揭2驚人內幕：和川普有關

▲日本311地震造成嚴重死傷，如今又有預言2025年7月5日會發生大災難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》中記錄自己的夢境，因為夢境一一實現，被認為是預言，其中「2025年7月5日毀滅性災難」更是傳得沸沸揚揚，引發不少人恐慌，也重創日本旅遊業。不過，日本知名理論物理學家保江邦夫（Kunio Yasue）日前透露，這場災難可能隨著川普當選而「取消」了。

保江邦夫是日本備受敬重的理論物理學家，他曾在多所知名學府任教，不僅是日本榮獲諾貝爾獎的物理學家湯川秀樹「初等域論」的繼承者，更提出「安江方程式」因而聲名大噪。

保江邦夫日前在YouTube頻道「TOLAND VLOG」提到該預言，坦言原本不相信，但在2023年後公開表示，他接連收到2則來自美國極具說服力的「非公開訊息」後，就開始謹慎看待此事。

保江邦夫說明，一名NASA人員向他透露，美方早已掌握2025年7月5日清晨4時18分發生的大災難，震央位於日本南部外海，並可能引發巨大海嘯。只有像小行星或彗星撞擊地球，才能在2年內精準預測到分秒時間，因此他推論該預言極可能是一顆小行星預計在2025年8月撞擊地球，但基於每日監測數據會持續變動，撞擊時間慢慢提前，最後時間在7月5日發生。

第2則消息來自一名美國政府官員，該事件將引發海嘯襲擊日本，且美國政府早有準備，災難預警計畫曾在白宮簡報中討論過，是拜登領導的一項秘密協議，並擬定初步對策，但隨著川普當選，美國總統換人後，原本的計畫也被取消。不過，保江邦夫沒有說明「取消」的具體內容，僅模糊暗示原因是川普當選。

延伸閱讀

▸ 交往5年介紹另一半 爸看男友條件超滿意！一聽「同姓氏」秒翻臉

▸ 呂秋遠未付扶養費「法官聽原因當庭斥責」 生母嘆：金錢原罪太重

▸ 原始連結