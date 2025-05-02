追公車也能「降低心血管疾病風險」！醫師曝最新研究

▲追公車也能降低心血管疾病的風險。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

長期忙碌無暇運動的現代人有福了。基因醫師張家銘近日於臉書分享兩項最新研究，指出即使沒有時間做正式運動，只要在日常生活中增加一些簡單動作，例如快走、提重物、爬樓梯、追公車等，就能有效降低心血管疾病風險，延緩大腦老化。張家銘強調，身體不需要拚命運動，「只需要你願意『多動一點點』。」

根據2025年發表於權威期刊《Circulation》的研究，英國UK Biobank針對超過2萬4千名中老年人進行長達8年的追蹤發現，即使沒有參與正規運動課程，日常中多一些偶發性身體活動，也能顯著降低三到五成的死亡與心血管風險。研究更指出，劇烈活動只要4到5分鐘、或中度活動23分鐘即可見效，甚至連提重物、追趕公車都算在內，等於讓全民都能「輕鬆累積健康資本」。

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▲張家銘表示，根據最新的研究，其實劇烈活動只要4至5分鐘、中度活動只要23分鐘，就能顯著降低死亡、心血管疾病的風險。（示意圖／免費圖庫photoAC）



張家銘也提到，另一篇來自美國德州、發表於《Journal of Applied Physiology》的研究則進一步證實心肺適能與大腦健康的密切關聯。研究團隊追蹤22至81歲成人發現，心肺適能高者，其大腦萎縮速度顯著減緩，特別是與記憶與專注力密切相關的右頂上小葉，更幾乎不受年齡影響。換言之，只要持續累積心肺耐力，腦部老化也能「慢半拍」。

這些研究顛覆了過去「一定要運動一小時以上才有效」的觀念。張家銘強調，最理想的運動方式，其實就是將身體活動自然融入生活中，不必花大錢上健身房、不需等待空閒時間。像是選擇爬樓梯代替電梯、通勤時提前一站下車快走、午休時外出散步買咖啡、掃地做家事時稍加用力，都是實用又有效的方式。

「不是要你成為運動狂，而是讓生活成為溫柔的鍛鍊」，張家銘表示，這些生活中微小卻持續的累積，就是最實際、也最平易近人的「健康存款」。他也提醒，當身體動起來時，大腦會默默說謝謝，不只反應力變快、記憶力穩定，更能陪伴自己走更遠的路。真正最有效的藥，不在藥局，而是在每一個願意為自己「多動一點點」的當下。