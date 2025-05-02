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北京祭出拖延戰術　學者預計中美半年內重返談判桌

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

文／中央社

陷入談或不談僵局的美中關稅戰是否會有轉機全球關注，專家表示，北京目前傾向將談判拖至更有利的時機，但中方也意識到無法長期拖延，預計兩國將在3至6個月內重返談判桌。

中國央視旗下新媒體玉淵譚天昨天引述消息人士報導，美國近期透過多種管道主動與中國接觸，盼與中方就關稅問題進行談判。中國商務部官網今天上午也釋出消息說，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來，對此，中國正在進行評估。

新加坡聯合早報網昨天晚間在報導中援引上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，美國已深切感受到貿易戰帶來的反噬效應，包括股市波動、通膨上升以及供應鏈緊張等問題，這促使川普政府不斷釋放對中國的緩和訊號。

不過，吳心伯和香頌資本執行董事沈萌都認為，這並不代表美國願意在談判中讓步。沈萌指出，美國仍希望透過談判爭取對自己更有利的協議；而中國態度強硬是因為已看透美國總統川普「膽小鬼博弈」的談判策略，中國更傾向將談判拖延至更有利時機，以掌握更多籌碼。

香港南華早報稍早前則引述消息人士稱，北京不急於與華府展開關稅談判是因為川普政府內部分歧太大，北京正在觀察哪個陣營會佔上風，以及其他國家如何應對為期90天的關稅暫停令。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚受訪指出，川普團隊內部分歧使中國擔心談判結果難以落實，因此不願輕易啟動談判，「談出的結果可能沒人遵守，中國也不願意把它當成兒戲」。

北京此前一再否認與華府進行關稅磋商或談判，並要求在任何談判之前必須相互尊重並取消所有對中國的單邊關稅。

另據路透社，美國財長貝森特（Scott Bessent）近日接受美媒採訪時說，中美之間相互加徵的高關稅必須降級才能開啟談判。

吳心伯分析，中國在這場由美國發起的關稅戰中準備更充分，承受的經濟壓力相對較小，因此不太可能輕易讓步。中美一旦展開談判，北京將力爭掌握主導權，「什麼時候談、談什麼、怎麼談，都要由中國來定」。

但沈萌認為，中國也沒有太多時間可以繼續拖延，「（中美）雙方都知道對方沒有那麼多籌碼…現在就看誰能夠撐到對方先讓步」。

至於雙方能撐到何時，顧清揚研判，中美都面臨國內政治壓力，預計雙方將在3至6個月內重返談判桌。

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