中國限制一個月　稀土價格漲3倍

▲稀土 。（圖／路透社）



文／中央社台北3日電

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，中國4月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數週內達到創紀錄的高位。

據報導，截至5月1日，歐洲鏑價自4月初以來已上漲兩倍，達每公斤850美元；鋱價則從每公斤965美元上漲至3000美元。

根據可追溯至2015年5月的數據，兩者均錄得最大月度漲幅和最高價格。

美國4月2日宣布對中國的「對等關稅」後，中國商務部兩天後會同海關總署公布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。此舉被視為反擊美國川普政府對中國加徵對等關稅。

報導表示，稀土金屬被稱為「工業維生素」，即使少量添加也能提高材料性能，因此對製造電動汽車、風力渦輪發電機和飛機等先進產品至關重要。全球9成精煉稀土來自中國，中國限制出口的7種元素被歸類為更為罕見的中重稀土，而全球大部分中重稀土供應都來自中國。

瑞穗銀行產業研究部分析師佐藤隆宏表示，「很難用其他國家生產的材料來替代受限制的稀土」。

重稀土價格的上漲直接影響了電動汽車和其他產品中的電機成本。報導引述東京大學工業科學研究所教授岡部徹說，「長期的供應限制可能會使整個電動汽車生產無法進行」。