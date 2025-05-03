　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

▲稀土 。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

文／中央社台北3日電

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，中國4月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數週內達到創紀錄的高位。

據報導，截至5月1日，歐洲鏑價自4月初以來已上漲兩倍，達每公斤850美元；鋱價則從每公斤965美元上漲至3000美元。

根據可追溯至2015年5月的數據，兩者均錄得最大月度漲幅和最高價格。

美國4月2日宣布對中國的「對等關稅」後，中國商務部兩天後會同海關總署公布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。此舉被視為反擊美國川普政府對中國加徵對等關稅。

報導表示，稀土金屬被稱為「工業維生素」，即使少量添加也能提高材料性能，因此對製造電動汽車、風力渦輪發電機和飛機等先進產品至關重要。全球9成精煉稀土來自中國，中國限制出口的7種元素被歸類為更為罕見的中重稀土，而全球大部分中重稀土供應都來自中國。

瑞穗銀行產業研究部分析師佐藤隆宏表示，「很難用其他國家生產的材料來替代受限制的稀土」。

重稀土價格的上漲直接影響了電動汽車和其他產品中的電機成本。報導引述東京大學工業科學研究所教授岡部徹說，「長期的供應限制可能會使整個電動汽車生產無法進行」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝
張惠妹開唱「突暴雨＋雷電交加」降溫22度　震撼畫面曝光
快訊／台中死亡連署案　藍營書記長、總幹事收押禁見
快訊／越捷VJ881緊急轉降　公司發聲明：空中疑遭異物砸中！
「天降貓咪」掉入重慶麻辣火鍋！燙傷9名顧客「恐留下打工還債」
快訊／廖健富當場倒地不起！　遭擔架抬出場
快訊／國家警報響！4縣市豪大雨特報
撈到「世界第3毒」！高雄現蹤　被螫到恐死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敗訴就想搞罷免！南韓民主黨施壓「彈劾大法院長」　李在明發聲了

想當教宗想瘋？川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆

印巴局勢升級！巴基斯坦大使籲川普介入：恐爆核衝突

中國海警直升機「侵犯日本領空」　自衛隊戰機緊急升空

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

點名阿里巴巴！金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

美烏才剛簽礦產協議　范斯：戰爭不會短時間結束

俄黑海港市遭襲「宣布緊急狀態」！　控烏無人機釀穀倉、公寓大火

烏克蘭正妹「床底藏人」事件延燒！　APA飯店回應了：警方已介入

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

敗訴就想搞罷免！南韓民主黨施壓「彈劾大法院長」　李在明發聲了

想當教宗想瘋？川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆

印巴局勢升級！巴基斯坦大使籲川普介入：恐爆核衝突

中國海警直升機「侵犯日本領空」　自衛隊戰機緊急升空

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

點名阿里巴巴！金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

美烏才剛簽礦產協議　范斯：戰爭不會短時間結束

俄黑海港市遭襲「宣布緊急狀態」！　控烏無人機釀穀倉、公寓大火

烏克蘭正妹「床底藏人」事件延燒！　APA飯店回應了：警方已介入

川普宣布對等關稅滿月　政院人士：台美持續就經貿議題保持溝通

金賽綸遺作爆糾紛！投資方怒求償2億韓元　法院判決結果出爐

白博美突然坐下「對空氣拜託」　媽毛毛的：牠第一次這樣

粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝

球團最新回報！廖健富跑壘受傷遭擔架抬出場　肌肉大腿拉傷

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

台鋼2比1擊敗兄弟！吉田一將奪生涯首勝　兄弟睽違2年5連敗

故事小精靈決賽變身派對盛會　孩子說故事自信登場

花蓮女子聯隊展現跨校實力　奪少年盃足錦標六年級冠軍

八炯曝罷免傅崐萁「最終有效份數」　網友嗨喊：三階繼續翻轉花蓮

【馬路開洞！】台中NOVA驚現天坑　貨車慘卡路中動彈不得.mp4

國際熱門新聞

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

即／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

86%都洗錯　專家公開「正確洗澡順序」

忍受200次蛇咬　美國男血液研發出萬用血清

日本驚見「美人魚」儒艮　推測跟台灣是同一隻

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　

川普開徵汽車零件關稅「今生效」　重創日韓

德瑞克海峽7.5強震！智利：恐有大規模海嘯

烏正妹「床底藏人」延燒　APA飯店回應了

快訊／川普宣布取消哈佛免稅：他們活該

TikTok認歐洲用戶個資傳中國　遭罰184億

全球行李失竊風險排行　亞洲2機場擠進前10

俄黑海港市緊急狀態！　穀倉、公寓大火5傷

更多熱門

相關新聞

金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

《金融時報》指出，2名美國共和黨議員近日致信美國證券交易委員會（SEC），指控阿里巴巴等25家中國企業協助中國共產黨推進戰略目標，並對美國投資者構成風險，要求SEC將相關企業自美國證交所下市。此舉引發外界對中企被迫退市的憂慮，北京方面也表示正評估重啟關稅談判的可能性。

美中破冰？　中國擬派公安部長赴美談芬太尼

美中破冰？　中國擬派公安部長赴美談芬太尼

北京祭出拖延戰術　學者預計中美半年內重返談判桌

北京祭出拖延戰術　學者預計中美半年內重返談判桌

Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

不在乎對美銷售下降！　義烏商家：我們不缺錢

不在乎對美銷售下降！　義烏商家：我們不缺錢

關鍵字：

稀土關稅戰貿易戰

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面