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美中破冰？中國擬派公安部長赴美「談芬太尼」　有望促貿易談判

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲ 美中據報有望展開貿易談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒《華爾街日報》引述知情人士報導，中國正考慮採取措施，解決川普政府對北京在芬太尼（fentanyl）走私中所扮演角色的不滿，有望成為緩和美中敵對狀態的契機，進而開啟雙邊貿易談判。

知情人士指出，中共公安部部長王小洪近日持續了解美方希望中國如何處理用於製造芬太尼的化學品「芬太尼前體」（fentanyl precursors）。這些化學品在網路上銷售，從中國流入墨西哥及其他地區犯罪集團，生產芬太尼並販運至美國。

報導提到，北京目前的構想包括安排王小洪及國務院高層赴美，與川普政府高層會晤，或在第三國與美方官員會面。但知情人士強調，相關討論尚未確定，而北京也希望美方能在對中關稅上有所緩和。白宮與中國駐美大使館對此尚未回應。

此前中國商務部2日表示，正評估華府提出就川普對中145%關稅展開談判的邀請，態度明顯軟化，但同時強調，「關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。」

川普上任以來持續將美中貿易戰與美國芬太尼危機掛鉤，指控中國化學品製造商及出口商提供芬太尼前體，每年導致美國近45萬人因過量服用死亡。北京則強調自身在毒品執法上的嚴格紀錄，認為美國應自行處理成癮問題，指控美國將芬太尼當成對中貿易攻勢的藉口。

《路透》上月引述消息人士報導，川普政府已和中國官員直接會談，主要由中國駐美大使館與美國國安會高層接洽，但至今未取得突破，美方指責中方未展現誠意。美國2日也終止中國與香港小額商品免關稅待遇，包括Shein、Temu等電商及芬太尼走私途徑都受到影響。

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