今起「冥王星逆行警報」　4星座被點名

▲4星座當心冥王星逆行警報。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒「冥王星逆行警報」，今天起到10月13日，巨蟹座、處女座、天蠍座、雙魚座當心想太多，陷入「鑽牛角尖」的死胡同。

艾菲爾老師在臉書說，深層情緒湧現，理智難敵內心風暴！冥王星象徵內在的黑暗、轉化與執念，當它在雙魚座逆行，情感與潛意識如同潮水般湧上心頭，讓人容易在小事上過度解讀、過度糾結。

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艾菲爾老師表示，從今天起到10月13日這段期間，這些星座特別容易內心戲爆棚，懷疑自己、懷疑他人，陷入「鑽牛角尖」的死胡同，如果你突然對一段關係、一個決定或未來規劃感到焦慮、不安，很可能就是冥王星在發功。

巨蟹座：對感情關係患得患失，情緒反覆

冥王星逆行在雙魚座期間，最容易勾起巨蟹座對「安全感」的需求與恐懼，會開始對親密關係產生不必要的擔憂，想像對方是不是變心了，是不是有事不告訴自己，甚至是反覆檢討自己的表現是否不夠好。不管對方說什麼、做什麼，巨蟹都可能反複腦補出無數劇情，讓自己陷入感情焦慮。

這段時間也容易回想過去的情感創傷，像是前任說過的話、某段關係的結束，都可能突然重現腦海。建議好好照顧自己的內在需求，不要過度迎合別人，也不要獨自消化所有情緒，多與信任的朋友傾訴，才不會被內心戲綁架。

處女座：過度思考未來，完美主義爆棚

對處女座而言，冥王星逆行像是一場關於「控制感」的試煉，這段期間對未來充滿不確定感，會開始擔心計畫會不會出錯，自己的選擇是不是最正確，是否應該再多準備些什麼。明明一切已經安排好，卻還是不放心，日夜思考細節，不斷自我檢查、重複驗證，導致精神疲憊。

特別是在職業、金錢、人際評價上，處女座會更緊張，一點點失控就會放大焦慮感，小心陷入「想太多導致拖延」，什麼都想做到最好，反而什麼都做不好。建議練習接受「不完美」，並給自己設定時間限制，不要陷在反覆思考裡走不出來。

天蠍座：懷疑感加劇，容易情緒封閉

冥王星是天蠍座的守護星，當它逆行時，天蠍內在的「控制欲」與「防衛心」會同步放大，容易懷疑別人的真心、猜測別人的動機，即使沒事也會想「他是不是對我有意見」、「她怎麼突然變冷淡」，情緒一波未平，一波又起，外表冷靜但內心洶湧澎湃。

尤其在人際互動或感情裡，天蠍會默默記錄對方的行為，累積小情緒，卻又不輕易表達，最後反而自己悶壞、誤解別人。建議學會主動溝通，把疑惑釐清，別讓懷疑感慢慢吞噬你對人與愛的信任。冥王星逆行是情感修復期，別浪費在猜測與壓抑上。

雙魚座：自我否定頻繁，容易過度感傷

冥王星逆行就在雙魚座，讓這個原本就感性敏銳的星座，情緒更容易被牽動。未來5個月裡，雙魚特別容易陷入「自我懷疑」的漩渦裡，懷疑自己是不是不夠好、不夠有用、不夠值得被愛，別人一句無心的話、一個沒回訊的行為，都能讓他們內心波濤洶湧，浮現出一堆負面自我對話。

同時雙魚也會對過往的失敗、遺憾、不甘放大感受，深夜反省，白天內耗，這是一段需要「溫柔對待自己」的時期。建議別急著做決定或批判自己，多花時間創作、冥想、閱讀、療癒，讓感性成為靈感，而不是壓力。記住你已經夠好了，這只是過渡期，不是定局。

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