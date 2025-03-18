衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」　犯太歲警訊曝

▲有3星座被點名為12星座最衰，今年有犯太歲的感覺。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾點名2025年「最苦3星座」：水瓶座、獅子座與牡羊座將遭遇如犯太歲的現象，今年會經歷卡關運勢，可能出現健康問題，或是有「空亡」的跡象，做任何事多做少成，甚至多做不成，各種混亂的警訊與衰運，都會降臨在這3個星座中。

艾菲爾在《命運好好玩》節目中列出12星座中「運勢最差Top3」，會出現類似犯太歲的慘烈運勢，2025年注定很苦不好過：

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最苦第3名：水瓶座

主要因為冥王星正式進入水瓶座的天空中運行，且會運行一段非常長的時間。冥王星為世代星，代表局勢的變化，因此水瓶座會產生犯太歲的感覺，主要來自環境的改變所造成的內心衝擊；再者因冥王星與健康、生死有關，因此要注意高處跌落的意外，今年不管是走路、爬山或是踏上椅凳換燈泡都要小心，從高處跌落的現象會非常明顯。

最苦第2名：獅子座

冥王星進入水瓶座，使其運勢最差，而水瓶座的對宮就是獅子座，導致獅子座慘遭池魚之殃，在2025年必須留意健康及情緒等身心問題，可能因環境、不良的習慣危害健康。此外，因冥王星與業力、因果都有關，使得過去非常循規蹈矩的獅子座，受其進入對宮的影響，可能在今年做些偷雞摸狗的事，如僥倖的思考、行為及生活態度，會吸引到一些奇怪的人事物，進而拖累個人運勢。

最苦第1名：牡羊座

在2025年牡羊座的天空迎來土星與海王星交剋，這兩顆星也是世代星，代表環境的改變可能對牡羊座帶來非常大的衝擊。牡羊座是個願意迎接挑戰與克服困難的人，但時代或世局的變化，這樣的影響造成今年必須承受如排山倒海而來的壓力，必須調適自己的心情與步調。