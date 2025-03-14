2025首波水逆開始！「4重災星座」有夠衰　避雷方法一次看

▲今年首波水逆開始，你有在受災名單中嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

2025年第一次水星逆行於今（14）日正式展開，塔羅牌老師艾菲爾提醒，這波水逆來勢洶洶，不僅橫跨牡羊座與雙魚座，更與處女座滿月月全食撞期，為這段時間增添更多變數與挑戰。他點名，此次水逆有「4大重災星座」會受到最直接的衝擊，並傳授趨吉避凶法，幫助網友度過這難關。

水逆警報響！今年首波水逆「4大重災星座」受害，請同時參考太陽、上升星座：

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1.牡羊座

水星逆行對牡羊座影響尤其明顯，這一週可能會感覺到思緒紛亂、無法清晰表達自己的想法，甚至與他人的溝通出現困難，導致誤解與矛盾加劇。這種情況下，你們衝動的性格可能使問題惡化，急於做出決定恐後悔莫及，特別是在職場或重要的人際互動中，錯誤的言語可能引發不必要的衝突或損失。

艾菲爾建議，這段時間需放慢腳步、避免衝動行事，尤其涉及重大決策時，要三思而後行。將注意力集中在聽取他人意見，適當放慢反應速度，從而減少誤解的機會。多花時間冷靜思考，避免過度倉促地做出選擇。

2.雙魚座

水星逆行進入雙魚座，容易使人感到焦慮不安、情緒波動大，可能在無意間將自己推入迷茫狀態。過度敏感的情緒使你們難以應付現實中的壓力，甚至會想逃避。在人際互動中，也容易因為情緒化的反應引發不必要的爭執。

艾菲爾建議，保持樂觀積極的心態，是雙魚座應對這段時間的最佳策略，多與信任的人進行深入交流、分享內心感受，有助於你們釋放壓力、理清情緒。可以進行冥想、瑜珈或其他放鬆身心的活動，保持內心平靜，幫助你們應對逆行帶來的困擾。

▲獅子座在這波水逆會開始懷疑自己，甚至自我否定。（示意圖／記者周亭瑋攝）

3.獅子座

水星逆行對獅子座的影響主要在人際關係與自信心，由於溝通誤差與不明確的表達，你們的社交圈內恐出現衝突或誤解。這段時間，外界的負面影響也可能削弱你們的自信心，會開始質疑自己的能力，甚至出現不必要的自我否定。

艾菲爾建議，這段時間保持冷靜與自信尤其重要，特別是在與他人溝通時，要注意措辭與表達方式，避免衝動或過於強硬的語氣以引發誤解。儘管可能會受到外界的挑戰，仍須堅持自己的立場，別讓外界的評價動搖你們的信心。

4.射手座

水星逆行對射手座最明顯的影響在於旅行、學業和國際事務方面。你們可能會面臨突如其來的變化，例如計畫中的旅行被取消、學業上的失誤，或是國際事務中出現不可預見的困難，這些狀況可能讓你們感到不安，甚至影響行程安排與學業表現。

艾菲爾建議，水逆期間對射手座而言，旅行計畫和學業安排須格外小心，提前檢查旅行安排，確保所有細節都已妥善處理；而學業上應比平常更為細心，避免因為疏忽而造成不必要的錯誤。

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