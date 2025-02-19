　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春天要來了！　4星座喜事連連

▲▼賞櫻,櫻花,中正紀念堂,賞花。（圖／記者季相儒攝）

▲即將進入春天，櫻花也已盛開。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

時序來到冬末春初，塔羅牌老師艾菲爾分享，今年春天，金牛座、巨蟹座、射手座、天秤座「喜事臨門」，將是喜事連連、好運降臨的時刻！

金牛座：事業突破、財運亨通、貴人相助

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座在春天將迎來事業上的關鍵轉捩點，長期努力終於獲得回報，這段期間的職場表現備受肯定，不僅有升遷加薪的機會，還可能獲得額外的財務獎勵或投資回報。此外，貴人出現將帶來更廣闊的發展空間，讓他們在競爭激烈的環境中穩步前進。

財運方面，春季的好運讓金牛座在金錢管理、投資或偏財運方面都有優異表現，甚至可能有意外之財降臨。這是一個值得把握的黃金時期，只要勇敢踏出舒適圈，就能收穫豐碩成果！

巨蟹座：家庭和諧、感情升溫、全新開始

春天巨蟹座的生活將充滿溫暖與幸福，家庭關係變得更加融洽，感情也迎來新的轉捩點。單身的巨蟹座可能遇見一個讓人心動的對象，感情發展迅速，甚至有機會步入穩定關係。已有伴侶的，則會感受到彼此之間的連結更深，可能迎來同居、結婚或迎接新生命的好消息。

在家庭方面，長期的誤解與衝突將獲得解決，家人之間的支持與關懷變得更加深刻，這是一段能讓巨蟹座感受到內心安定與幸福的美好時光！

射手座：旅行愉快、機會降臨、生活豐盛

對於愛好自由的射手座來說，春天是充滿驚喜與美好體驗的時刻！這段期間可能有機會進行一場難忘的旅行，不僅能讓身心放鬆，還可能在旅途中遇見貴人或有趣的機緣。

事業方面，新的機會即將降臨，可能是來自國外的工作機會，或是拓展視野的合作計畫。此外，社交運勢旺盛，能夠結識許多志同道合的朋友，讓生活更加充實與多彩。這是一段適合勇敢追夢、享受人生的時光，只要願意敞開心胸，幸福將源源不絕地降臨！

天秤座：桃花盛開、人際提升、好運加持

天秤座春天的運勢堪稱絕佳，特別是在感情與人際關係方面，將迎來許多美好的轉變。單身者桃花運旺盛，身邊會出現讓人感動的對象，戀愛機率大幅提升。有伴侶的，則能在這段時間與另一半加深感情，讓彼此的關係更加穩固。

在人際方面，社交魅力將發揮得淋漓盡致，不僅能結識新朋友，還可能獲得事業上的合作機會。加上整體運勢的提升，天秤座在這個春天將收穫滿滿的幸福與喜悅！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曹興誠求償1億！　律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨
火警1死3傷！5歲童救出已碳化　4歲弟、2阿祖搶救中
不是高嘉瑜！欣欣百貨董事長異動　李文英接任法人代表
孫生爆崩潰中　酷炫急二度發聲！
快訊／收百萬助王大陸逃兵役　3仲介聲押禁見
川普月底將會見普丁！　不甩基輔：我有能力結束戰爭
快訊／24歲無照男自撞！　血流滿地亡
快訊／國1連環車禍再釀1死！30歲男頭骨破裂搶救一夜不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曹興誠提告謝寒冰「求償1億」！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

短暫回暖2天　下波冷氣團急凍4天「北東最濕冷」

春天要來了！　4星座喜事連連

知名早餐店加盟主被總公司逼到停業　網揭暗黑內幕

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

台南買東西！　店員「賀」一聲吸千讚

下波更濕冷！　最低溫時間曝

高鐵高一妹：可跟您合照嗎？　醫幾個月後收到照片才知原因

林青榖回應「多劈美魔女」反控勒索300萬：動機不單純

林青穀「多劈美魔女」手段曝光　富太太為他離婚

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

曹興誠提告謝寒冰「求償1億」！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

短暫回暖2天　下波冷氣團急凍4天「北東最濕冷」

春天要來了！　4星座喜事連連

知名早餐店加盟主被總公司逼到停業　網揭暗黑內幕

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

台南買東西！　店員「賀」一聲吸千讚

下波更濕冷！　最低溫時間曝

高鐵高一妹：可跟您合照嗎？　醫幾個月後收到照片才知原因

林青榖回應「多劈美魔女」反控勒索300萬：動機不單純

林青穀「多劈美魔女」手段曝光　富太太為他離婚

女蹲廁玩手游！大腿突傳劇痛下秒馬桶鑽出蟒蛇　她徒手搏鬥慘受傷

獨／新北所長性騷女警！鼓勵她認真工作　一個「擁抱」被拔官

頭皮屑、落髮好苦惱？皮膚科醫師教5習慣養回瀑布級秀髮

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

曹興誠提告謝寒冰「求償1億」！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

世界棒球經典賽資格賽開打　嘉義大林蓋婭莊園免費大螢幕直播

台積效應引爆房市！「鳳凰萃」高大特區搶占科技菁英市場

嘉義神壇火警1死3傷！5歲男童救出已碳化　4歲弟、2阿祖持續搶救中

英特爾傳賣Altera給銀湖資本　股價上漲逾16％

重現1931甲子園冠軍賽　嘉義大學對戰日本中京大學棒球隊

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

高鐵高一妹揪合照　醫收到照片才知原因

3種食物別隔夜！營養師：可能致癌

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫才知是梅毒

接待陸生團惹議　台大社科院學生會長遭罷免

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

節氣進入「雨水」要回暖了　專家推薦睡前做一事更助眠

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

更多熱門

相關新聞

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

隨著年齡的增長，你越來越能體會「朋友重質不重量」這句話嗎？深刻感受到陪在身邊的只需要幾個摯友就已經足夠。塔羅牌老師艾菲爾在《命運好好玩》節目中分享真正會雪中送炭的星座友人，激讚「3星座好朋友」值得深交。上榜的有摩羯座、天蠍座及巨蟹座，對人重情重義的你上榜了嗎。

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意

星巴克草莓奶霜星冰樂漸層美翻！

星巴克草莓奶霜星冰樂漸層美翻！

木星順行！　4星座好運來了

木星順行！　4星座好運來了

「3星座」喜迎翻倍成功！一分努力十分收穫

「3星座」喜迎翻倍成功！一分努力十分收穫

關鍵字：

春天塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面