春天要來了！　4星座喜事連連

▲即將進入春天，櫻花也已盛開。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

時序來到冬末春初，塔羅牌老師艾菲爾分享，今年春天，金牛座、巨蟹座、射手座、天秤座「喜事臨門」，將是喜事連連、好運降臨的時刻！

金牛座：事業突破、財運亨通、貴人相助

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金牛座在春天將迎來事業上的關鍵轉捩點，長期努力終於獲得回報，這段期間的職場表現備受肯定，不僅有升遷加薪的機會，還可能獲得額外的財務獎勵或投資回報。此外，貴人出現將帶來更廣闊的發展空間，讓他們在競爭激烈的環境中穩步前進。

財運方面，春季的好運讓金牛座在金錢管理、投資或偏財運方面都有優異表現，甚至可能有意外之財降臨。這是一個值得把握的黃金時期，只要勇敢踏出舒適圈，就能收穫豐碩成果！

巨蟹座：家庭和諧、感情升溫、全新開始

春天巨蟹座的生活將充滿溫暖與幸福，家庭關係變得更加融洽，感情也迎來新的轉捩點。單身的巨蟹座可能遇見一個讓人心動的對象，感情發展迅速，甚至有機會步入穩定關係。已有伴侶的，則會感受到彼此之間的連結更深，可能迎來同居、結婚或迎接新生命的好消息。

在家庭方面，長期的誤解與衝突將獲得解決，家人之間的支持與關懷變得更加深刻，這是一段能讓巨蟹座感受到內心安定與幸福的美好時光！

射手座：旅行愉快、機會降臨、生活豐盛

對於愛好自由的射手座來說，春天是充滿驚喜與美好體驗的時刻！這段期間可能有機會進行一場難忘的旅行，不僅能讓身心放鬆，還可能在旅途中遇見貴人或有趣的機緣。

事業方面，新的機會即將降臨，可能是來自國外的工作機會，或是拓展視野的合作計畫。此外，社交運勢旺盛，能夠結識許多志同道合的朋友，讓生活更加充實與多彩。這是一段適合勇敢追夢、享受人生的時光，只要願意敞開心胸，幸福將源源不絕地降臨！

天秤座：桃花盛開、人際提升、好運加持

天秤座春天的運勢堪稱絕佳，特別是在感情與人際關係方面，將迎來許多美好的轉變。單身者桃花運旺盛，身邊會出現讓人感動的對象，戀愛機率大幅提升。有伴侶的，則能在這段時間與另一半加深感情，讓彼此的關係更加穩固。

在人際方面，社交魅力將發揮得淋漓盡致，不僅能結識新朋友，還可能獲得事業上的合作機會。加上整體運勢的提升，天秤座在這個春天將收穫滿滿的幸福與喜悅！

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