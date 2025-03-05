5星座「運勢大洗牌」！衝擊到4／21才平息

▲有5星座此次「金星逆行」受到的衝擊最大。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，從3月1日起受到金星逆行帶來變動，將攪動情感、財富與人際關係，一路影響至4月21日才漸漸平息。他點名此次逆行對牡羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座與雙魚座的衝擊最大，將經歷一場運勢的「重啟與升級」，雖然帶來挑戰卻也是反思與成長的時機，有助於整理情感、人際、財務和人生方向。

艾菲爾老師盤點金星逆行衝擊，運勢大洗牌的「5大星座」，請同時參考太陽、上升星座，以太陽為主、上升為輔：

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1.牡羊座

金星在你的命宮逆行，感情迎來巨大變化！前任可能突然回頭，讓你陷入「要不要復合」的糾結中，或你開始審視現在的戀情，發現自己真正想要的愛情樣貌，將遇到一段感情整理期，恐因此深陷衝動情緒，但請給自己一點時間。至於財務方面，支出易超出預期，建議理性消費，避免因心情低落亂買東西來填補空虛。

2.巨蟹座

金星逆行影響你的人際宮，過去的人際關係浮上檯面，可能會遇到「舊友回歸」，也可能發現某些關係需要重新調整。在職場上，誤會與溝通不良的情況增加，使你一度感到煩躁，甚至想要遠離某些人。但別急著下定論，這段時間是給你重新定義關係的機會，學會表達真正的想法，而非一味遷就他人，同時也是清理「無效社交」的時機，不必勉強維繫讓你累的關係。

3.天秤座

身為金星守護的天秤座，此次逆行帶來的影響不容小覷。你的事業宮受衝擊，可能遇到職場上的變動，例如團隊調整、專案中斷，甚至萌生想換工作的念頭。這是個適合回顧職場發展的時期，檢視自己是否真正滿足於當前的工作。此外，合作關係也受到考驗，可能需要重新協商合約或調整與夥伴的合作方式，雖然過程有點混亂，但是是優化職場環境的好機會。

▲摩羯座可趁著這時刻檢視收入與支出。（示意圖／記者劉維榛攝）

4.摩羯座

金星逆行影響財務運，必須謹慎處理金錢問題！你可能會面臨一筆意外支出，或發現過去的財務規劃需要調整，這段時間不適合衝動投資，尤其是高風險的理財產品，最好保守、穩紮穩打。此外，這也是適合檢視收入與支出的時機，看看有哪部分的金錢流失能夠避免，雖然短期內感覺資金吃緊，但只要耐心調整財務策略，待金星順行後，將發現自己擁有更穩定的經濟基礎。

5.雙魚座

金星逆行在你的價值觀宮位，在這段時間可能開始反思「什麼才是真正重要的？」你開始思考人生的真正目標，甚至會對目前的生活方式產生質疑。這是一個「靈魂進化」的時刻，你可能會開始接觸新的興趣、學習新知識，有些人甚至會考慮搬家、轉換職業跑道等，雖然變動使人不安，但這正是讓你蛻變的契機。