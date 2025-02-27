最愛八卦「3星座」管不住嘴！第1名認了：單純覺得有趣

▲有些星座是八卦雷達，總能在第一時間接收到各種流言與小道消息。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

藝人小優近期因捲入造謠、大嘴巴風波，遭到老闆吳宗憲解約。塔羅牌老師艾菲爾點名「八卦王星座Top3」，總能在第一時間掌握辦公室的流言、朋友圈的小道消息，並樂此不疲地傳播出去，或許不是惡意造謠，卻愛加油添醋。這些人不一定是真正的是非製造者，卻常常在不經意間讓話題發酵，甚至引發誤會和衝突，你曾是類似事件的受害者嗎？

艾菲爾盤點最愛挑起話題的「3大八卦星座」，請同時參考太陽、上升星座：

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第3名：獅子座

獅子座不是典型的八卦者，但當話題與自己有關時，就會變得特別帶勁。他們非常在意自己的形象，因此當聽到對自己不利的傳言時，會立刻出面澄清、甚至不惜反擊。另一個特點在於，獅子座說話極具影響力，因此當他們站出來評論某件事時，往往會引起一群人熱議，他們不見得主動散播八卦，卻容易因個人立場過於鮮明，而讓爭議升級。

此外，獅子座有時為了想證明自己是對的，而在無意間讓小事變大，他們可能只是想表達自己的觀點，卻讓話題持續延燒，最終演變為真正的「是非風暴」。

▲雙魚座左右逢源、雙面討好的性格，讓自己陷入困境。（示意圖／翻攝自pixabay）

第2名：雙魚座

天性溫和、害怕衝突的雙魚座，經常在不同的群體間左右逢源、試圖討好每個人。他們喜歡聽故事，也擅長從不同角度分析一件事，讓自己看起來像個公平的旁觀者。但問題在於，雙魚座和事佬的個性，讓他們習慣在不同人面前說不同的話，當A抱怨B時，他們點頭附和；當B抱怨A時，他們又會安慰對方，這種雙面討好的行為，最終讓雙方都不信任他們，也讓自己陷入兩邊都得罪的困境。

此外，雙魚座有時會在不經意間加油添醋，把一件小事描述得更加戲劇化，他們的本意或許只是希望讓話題更有趣，卻容易讓他人誤解，成為是非的推手。

第1名：雙子座

雙子座天生好奇心旺盛，無論是娛樂圈的最新八卦，還是身邊朋友的感情變化，都能聊上幾句。他們擁有極快的訊息捕捉能力，總能在第一時間掌握最新動態，並迫不及待地與身邊的人分享。但問題出在雙子座說話太快，有時還沒確認事情的真相，就已經傳播出去，並非刻意散播謠言，而是單純覺得「這件事很有趣」忍不住想與人討論，這種無心的八卦往往會引起誤會，甚至越鬧越大。

雙子座的另一個特點是「話題跳躍」，今天跟你聊A、明天就變成B，可能忘了前一天說過什麼，旁人卻是記得一清二楚。這種「隨口一說」的習慣，常讓他們不小心成為是非的中心。