「立夏」這樣做！吃紅蛋、喝涼湯、量體重３招開運

▲立夏上秤量體重，象徵測量自己的元氣與穩定。（圖／CFP）

記者胡至欣／整理報導

時序將進入二十四節氣的「立夏」（陽曆2025年5月5日），陽光漸盛、暑氣初起，意味著春天退場，夏季正式登場。民間也流傳著許多應景習俗，背後都藏著祝福與轉運的寓意。《科技紫微網》分享立夏開運3招。想迎來好兆頭？不妨試試！

第一招：紅蛋開運法

[廣告]請繼續往下閱讀...

立夏這天，有個溫暖的習俗：吃一顆紅蛋。紅色象徵著好運、健康和圓滿。無論是大人還是小孩，都可以在這天用一顆小小的紅蛋，替自己祈求新一季的平安順遂。小朋友們還會玩「鬥蛋」遊戲，蛋殼不破，代表著一整年的無災無難。簡單又幸福的立夏儀式，從一顆蛋開始。

第二招：涼湯納福法

天氣開始悶熱，來一碗涼湯，是對自己和家人最好的照顧。立夏這天，煮上一鍋綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯，幫助消暑、降火氣。民間相信，把這份關心和孝心傳遞出去，福氣也會在不知不覺中回到自己身上。一碗甘甜清涼的小湯，也是一份最真摯的祝福。

第三招：上秤安康法

立夏有個有趣的小習俗：上秤量體重。不是在意胖瘦，而是象徵著測量自己的元氣與穩定。在這一天，輕輕站上體重計，心中默念著：「身體健康，夏日平安。」守護好自己的健康，也是在默默為接下來的每一天，打下最堅實的基礎。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。