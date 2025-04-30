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五月桃花運：3星座開外掛！TOP1有「宇宙安排的驚喜」可期

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲3星座在五月桃花運開外掛。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

春天還沒說完再見，初夏的氣息就悄悄染上了日常。陽光暖了、花也盛了，而愛情星象也在靜靜轉動，把某些人的名字寫進戀愛劇本裡。《科技紫微網》整理出「五月桃花運」開外掛星座TOP3，無論是期待新戀情，或想讓感情更進一步，都是好時機，不妨參考看看。

TOP 3：獅子座

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單身的獅子座

本月戀愛機會明顯提升，你的個人魅力在外出時光中自然流露，不論是上班途中、逛街購物還是黃昏散步，都有可能與命定對象擦身而過。記得打理好外在形象，因為你可能在「不經意的一眼」中展開一段浪漫故事，第一印象將成為愛情的加速器

有伴侶的獅子座

你有點小霸氣的性格在這個月需要稍微收一收。過於堅持己見，容易讓另一半感到壓力，甚至悶悶不樂。若能多傾聽、多分享生活瑣事，感情會更穩定和諧。特別是下半月，適合攜手計劃小旅行或共度悠閒時光，讓感情再升溫。

TOP 2：金牛座

單身的金牛座

戀愛能量逐步上升！這個月你只要勇敢展現自我，就有機會吸引到欣賞你真實樣貌的對象。切記不要猶豫太久，否則好桃花可能會被別人搶先一步。此外，下半月要稍微注意同性朋友是否對你過於熱情，理性處理，避免誤會產生。

有伴侶的金牛座

感情生活在這個月充滿陽光～你與伴侶的誤會逐漸解除，互動也越來越甜蜜。有時會為了像是「手機滑太久」或「玩遊戲忘記吃飯」這種生活小事發生小摩擦，但這些都不構成大問題，反而是你們生活中的小插曲，愛情依然穩定且溫馨。

TOP 1：牡羊座

單身的牡羊座

這個月你完全就是「被推進愛情裡」的節奏，家人朋友輪番登場幫你牽線介紹，甚至在家庭聚會中也可能碰到讓你心動的對象。別抗拒這些看似平凡的約會，它們有可能暗藏宇宙安排的驚喜。特別值得注意的是，那個讓你有熟悉感的人，很可能正是命中註定。

有伴侶的牡羊座

甜蜜高峰來啦！你與伴侶互動順利，是適合共談未來、談婚論嫁的絕佳時機。只要你懷著真誠態度，對方家人也會對你有極好印象。不過，若你們之間早已有心靈距離，不如趁此時機和平分手，為彼此的人生重新開啟一扇窗。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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