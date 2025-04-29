農曆4月生肖運勢一次看！屬羊小心桃花陷阱、屬狗心想事成

▲農曆四月陽氣漸盛，也象徵新局開展。（示意圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／整理報導

咻地一下，2025年已邁入農曆四月（國曆4/28～5/26），緊接著將迎來立夏與小滿兩大節氣，象徵著一年之中陽氣漸旺、新局開展。隨著節令轉換，12生肖的運勢也悄然變化，這段期間誰會逆風翻盤，誰又能乘風而起？《科技紫微網》分別整理出愛情、事業、財富的好運指數，不妨參考看看。

★農曆四月好運榜★

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愛情順遂生肖►蛇、猴、狗

事業暢旺生肖►狗、龍、蛇

財富亨通生肖►牛、虎、豬

● 鼠

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢不明朗，易有不順心的事情發生，難有錢財進帳。做好時間、情緒管理很重要。工作上出錯率高，難得人助，必須頂住壓力，越是任務繁重，越要耐心、細心，慢工出細活，切忌急於求成。人際互動較少，單身者很難遇到心儀對象，有利享受獨處時光；有伴侶者易有摩擦，一言不和而爭吵的頻率高。

● 牛

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢穩中有升，特別是財富面，對金錢的敏銳度高，易從親友口中獲得商機，投資短線、期貨等易獲利。工作任務繁重，不要都攬在自己身上，小心吃力不討好。愛情運平平，上半月人際交往不多，下半月有機會參加集體活動、好友聚會等，是結交新朋友的時機；有伴侶者與伴侶相處易感疲乏，須製造驚喜。

● 虎

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

此月，各方面運勢頗為平穩，財富運尤為明朗。正是規劃、積極理財的好時機，多與理專、投資經驗豐富的朋友溝通交流，易獲得啟發，投資易獲利。愛情與事業頗平順，雖然忙碌難免，但多能完成任務。單身者有機會因工作往來而結識談得來的朋友，可嘗試培養感情。

● 兔

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

好運能量較弱，運勢波動起伏的月份。事業、財運不佳，工作難有起色，甚至頻頻出錯，被上司批評機率高。不宜投資理財，更不可輕信陌生人的賺錢資訊，易上當受騙。人際交往較頻繁，勿太過熱情，小心交友不慎，必須擇友而交，多與充滿正能量的人接觸互動，可交好運。

● 龍

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

事業運上揚的月份。工作多順心順意，付出有收穫，有機會領悟到新穎、快捷的工作方法，工作效率提升飛快。還有機會接觸到新領域，結識職場菁英。愛情、財富運偏弱，不利投資。單身者難遇良緣，多把心思放在工作上；有伴侶者感情遭遇考驗，矛盾浮現，好好溝通，切忌冷戰。

● 蛇

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢還不錯，愛情、事業好事頻傳，錢財支出也很大，要注意節流。單身者有機會透過相親結識良緣，感情進展迅速；有伴侶者彼此間頗為親密，充滿愛意，有利安排旅遊、看電影、逛街等，雙方都易獲得情感滿足。工作進展順利，遇到問題多能獲得上司支援、同事協助，收穫良多。

● 馬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

運勢不彰，須低調、沉潛，勿冒進。事業、財富運勢低迷，不可求財心切，把重心放在經營正財上為宜，透支消費、借貸投資不可取，小心損失慘重。此月，適合交際，不妨多安排一些時間走親訪友，無需花大錢，只要備上小禮物就好。是增強人際溝通交流的好機會，可望有效提升貴人運。

● 羊

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢平淡，難有好運，必須辛苦耕耘才有收穫。工作進展緩慢，越是不被肯定，越要保持平和心境，把眼前的事務處理妥當，即便瑣碎繁重也要耐心處理，只問付出不問收穫，把事情做到極致才有機會被看見。愛情、財富運平平，交友須提高警惕，小心桃花騙局，傷情又損財。

● 猴

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

難有好運降臨，須保持平常心看待人、事、物，把重心放在自我提升上會更有收穫。愛情、事業維持現狀，難有突破。工作中尋求助力，多與上司、同事溝通討論，方有機會激發出好創意，做事更順利。不利賺快錢，錢財入袋為安，切忌輕信、投機，投資不熟悉的領域，易有虧損。

● 雞

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢不明朗，愛情來得快，去得也快。桃花若隱若現多是鏡花水月，看得見、摸不著、抓不住。單身者難有戀情發生，誤入愛情陷阱的機率高，獨自安好為妙，太快投入真情易受傷。事業、財富運普通，利守不利攻，安守本分，勿撈過界。留意文書往來，小心在細節處吃虧。

● 狗

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢暢旺，心想事成的一個月。事業運飆高，不僅可以順利推進各項工作，還可望超額完成任務，接觸到新技能，收穫頗多。愛情紅火，單身者交際圈擴大，有機會結識各行業優秀的朋友，與心儀對象牽手機率高；有伴侶者彼此間的交流互動增多，約會頻繁，感情激增。

● 豬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢逐漸向好的月份。愛情、事業運平順，多能按部就班完成任務，不求有功，但求無過。愛情際遇不少，單身者有機會在職場中結識有緣人；有伴侶者彼此忙碌，互動不多，但是彼此尊重、相互理解。財富運暢通無阻，正財、偏財多有收穫，有利投資理財，短線易有實質收益。

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