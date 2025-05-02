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網憂：除濕機開整晚「人被除乾」？專家揭「人機同室」正確用法

▲好怕被除乾?內行人揭除濕機「人機同室」真相。（圖／486先生提供）

▲除濕機擺放位置應與牆面、窗簾保持至少50公分距離。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／整理報導

5月進入梅雨季，各地相對濕度動輒超過70%、80%，除濕機成了室內運轉最勤快的家電之一！網路上「除濕機會不會很耗電？」、「睡覺開著除濕機，人會不會被除乾？」等疑問，成為近期熱議話題。家電達人486先生出面解答，強調「人機同室」沒問題，只要正確使用，就能安全享受乾爽生活。

486先生指出，目前市售家用除濕機多屬於「冷凝式」設計，其運作原理是透過冷卻方式將空氣中的水氣凝結成水，並不會對人體產生危害。只要操作得當，在正常情況下，除濕機可以與人在同一空間使用，即使整晚開著也不影響健康，不用擔心「被除乾」。

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如果擔心長時間開機會導致空氣過於乾燥，甚至影響皮膚與呼吸系統，他建議可將除濕機濕度設定在50%~60%之間，這是人體最舒適的濕度範圍，既能有效抑制黴菌與塵蟎滋生，也能避免過乾帶來的不適。

此外，使用除濕機也有技巧！486先生提醒，開機時應關閉門窗，避免外部濕氣不斷滲入，導致機器效率降低、耗電增加。不過，在密閉空間中長時間使用，仍應每隔2、3小時適度開窗換氣，以維持室內空氣品質。另可善用除濕機的定時功能、外出時記得關機，都有助於達到節能目的。

最後他也補充，除濕機應使用單一插座，避免與其他家電共用延長線，以降低過載風險。機體擺放位置應與牆面、窗簾保持至少50公分距離，並定期清潔濾網，以免灰塵堆積影響進風量與機體運轉效率，造成機器過熱引發危險。

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