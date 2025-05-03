金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

▲▼金門迎城隍系列活動於今（3日）下午掀起最高潮！由金城鎮公所精心策劃的「地方特色藝陣大遊行」磅礴登場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

年度宗教盛事「金門迎城隍」系列活動於今（3日）下午掀起最高潮！由金城鎮公所精心策劃的「地方特色藝陣大遊行」磅礴登場，集結了後浦四境共30組獨具魅力的傳統藝陣，超過500位表演者浩浩蕩蕩穿梭於後浦小鎮的主要宮廟及信仰中心浯島城隍廟之間，沿途鑼鼓喧天、藝陣百花齊放，吸引了無數在地鄉親與慕名而來的遊客駐足觀賞，現場氣氛熱烈沸騰。

金城鎮長李誠智興奮地表示，今年的藝陣大遊行宛如一場充滿活力的民俗嘉年華會，各境的藝陣團隊皆卯足全力，展現其獨特的文化底蘊與精湛技藝，充分呈現了金門傳統文化豐富多元的樣貌與蓬勃的生命力。他強調，透過如此盛大的遊行活動，不僅讓民眾提前沉浸在農曆四月十二迎城隍的熱鬧氛圍中，更提供了一個絕佳的機會，讓更多遊客能夠近距離體驗金門珍貴的民間藝術與深厚的信仰文化。

遊行隊伍自歷史悠久的【總兵署】出發，依序行經充滿歷史痕跡的貞節牌坊、古色古香的模範街、熱鬧的商會、民族路，並在東門代天府、水門睢陽府、南門天后宮、禹帝廟、信仰中心的浯島城隍廟、西門外武廟、民權路、莒光路、莊嚴的陳氏宗祠、中興路等地巡禮，最終抵達北門的北鎮廟。值得一提的是，遊行沿途設有多個定點表演區，讓現場民眾得以在各重要的廟宇前，欣賞到最原汁原味的傳統民俗技藝展演。

金城鎮長李誠智特別向所有熱情參與的各界團體與鄉親表達由衷的感謝，因為有大家的支持與投入，才能讓今年的金門迎城隍活動更加精采圓滿。他強調，這不僅是地方信仰力量的凝聚，更是金門珍貴文化活力的展現，誠摯邀請 सभी民眾持續關注後續一系列的迎城隍活動，一同感受這份專屬於金門的熱情與感動！