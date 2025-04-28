3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

▲立夏後，有些人將迎來事業的春天。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

時序已經進入到4月底，國曆5月5日是二十四節氣之一的立夏。《搜狐網》的命理專欄分析指出，在立夏這時候，有3個生肖事業運大增，宛如火箭竄升般福星高照。而這三個生肖分別是龍、猴、牛。

生肖龍

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紫氣東來，龍騰九天！立夏時節，龍生肖的朋友們將迎來事業的重大突破。天時地利人和，三星匯聚，貴人運特別旺盛。尤其在工作上，領導對你青睞有加，重要專案紛紛落到你手上。憑藉著天生的領導能力和敏銳直覺，你能完美駕馭各項任務，讓同事刮目相看。財運方面更是喜人，不僅薪資上漲，還可能收穫意外之財，投資回報豐厚。

生肖猴

聰明機靈的猴子，立夏後將展現非凡智慧！貴人星閃耀，你的創新想法得到上級讚賞。工作上所有的付出都將開花結果，尤其在創業或商務談判中，你的口才和智慧將助你披荊斬棘。更令人驚訝的是，一個意外的合作機會可能會讓你平步青雲，收入翻倍不是夢！記得要把握5月中旬的黃金機會期，主動出擊，必有所獲。

生肖牛

踏實勤懇的牛兒，你的春風終於來了！立夏過後，事業寶星高照，多年的努力終於開始顯現。即使同事加班疲憊，你卻能找到提高效率的方法，事半功倍。財運更是節節高升，除了固定收入增加，副業也將開始開花結果。特別是在5月下旬，可能會遇到一位貴人，帶來難得的賺錢機會。只要保持耐心踏實的優點，繼續穩紮穩打，必定能收穫滿滿！

專欄中還特別提醒，這三個生肖雖然運勢大好，但也要懂得居安思危。龍生肖要注意控制投資風險，不要因為運勢太好而盲目樂觀。猴生肖要謹防小人暗算，做事留一手。牛生肖要適當放鬆，別把自己逼得太緊，注意勞逸結合。

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