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3生肖「立夏」最旺！屬蛇愛情事業雙喜、屬狗爽開外掛

▲選狐狸圖卡的人，最近在事業上遇到了新的合作機會，但是你的內心深處隱隱約約感到不對勁。（示意圖／視覺中國CFP）

▲生肖狗今年「立夏」期間，事業推進神速。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

二十四節氣中的「立夏」（陽曆2025年5月5日），不僅是季節更迭的分界點，更象徵萬物蓬勃成長，也是命運能量轉換的重要時節。陽氣升發，帶動人際、財運與行動力浮動，《科技紫微網》特別點名3生肖將在立夏節氣前後轉運，不妨好好把握。

● 生肖蛇

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立夏之後，生肖蛇的人迎來好運季節，愛情與事業雙雙報喜。單身者有機會透過相親或介紹，遇到讓人心動的良緣；有伴侶的人則甜蜜加分，適合安排小旅行或約會，感情升溫自然。工作上也走得順順的，有貴人相助，成績亮眼。只是開銷也容易跟著增加，記得該花的花、該省的省，才能把好運長長久久留住。

● 生肖狗

這段時間，生肖狗的人簡直是開外掛！事業上推進神速，不僅任務能超額完成，還有機會學到新技能，未來加分不少。愛情運更是火熱，單身者的交際圈大擴張，容易認識有趣又有魅力的人，牽手脫單不是夢；有伴侶的人則甜蜜互動，感情穩穩升溫。這個立夏，所有努力都將開花結果，好好把握。

● 生肖豬

對生肖豬的人來說，立夏後是一個穩定前進的好時光。工作上按部就班，步步踏實，不爭鋒也能穩穩收穫。愛情方面，單身者在職場中有機會邂逅心儀對象；有伴侶的人，雖然各自忙碌，但互相理解、尊重，是最安定的幸福。財運方面，正財偏財皆有收獲，特別是短期投資，有望看到實質回報，適合穩健操作。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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