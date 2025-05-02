立夏3生肖財運大爆發！屬馬遇貴人、屬蛇額外收入大增

▲命理師點名3生肖，「立夏」時節裡財運、貴人運將大大提升。（示意圖／焦正德攝）

圖文／CTWANT

下週一（5月5日）將迎來接二十四節氣的「立夏」，意味著夏季的開始，植物也會成長茁壯。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3個生肖，在這段時間裡，事業運、財運變得更旺，也容易遇到貴人相助，使得賺錢路更加順利。

TOP 3 生肖馬

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屬馬的行動力變強，做事情更有衝勁，也更有信心，適合主動爭取機會，無論是工作上談合作、加薪、升職，或是想經營副業、投資理財，成功的機會都比平常大許多。屬馬者在該節氣也特別容易遇到貴人，有人願意幫忙、提供資源或重要資訊，讓賺錢路更順利，只要抓住機會，保持積極態度，這段時間的收入很可能會有明顯成長，是財運大爆發的好時刻。

TOP 2 生肖蛇

屬蛇者平常做事細心、有智慧，到了立夏節氣，更容易看清楚財務上的機會，做出正確的選擇，尤其是在工作上，屬蛇的人會有更多表現的機會，容易被上司看見，可能帶來升職或加薪的好消息。在此時節，屬蛇者的靈感會增多，人際關係也變好，適合談合作、跑業務或發展副業，這段時間也是適合學習理財知識的好時機，投資眼光準，容易有額外收入。只要踏實努力，不急不躁，屬蛇者在立夏能穩穩地把財運抓在手中，讓收入一步步增加，是個值得好好把握的財富好時機。

TOP 1 生肖兔

屬兔者本身氣質溫和、心思細膩，到了立夏，外在環境變得熱鬧起來，反而能讓他們在人際互動中脫穎而出。在此節氣裡，屬兔者的親和力變強，特別容易贏得客戶、同事或合作夥伴的信任，適合談合作、推專案或拓展客源，而且屬兔者此時直覺會特別準，能敏銳察覺到賺錢機會，適合嘗試新的理財方式或開發小型副業，不需要冒險，只要穩穩前進，就能看到財富慢慢累積，再加上立夏有助於提升人氣與好感度，也容易遇到貴人幫忙，在不經意的場合中就能得到重要的消息和幫助。

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