沒繫安全帶拒檢「還想撞警車」　警逮2男抄出海洛因+喪屍菸彈

▲桃園市警局保大員警昨天下午在桃園區復興路攔查駕駛未繫安全帶，但駕駛拒絕盤查，企圖衝撞警車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊昨（2）日下午在桃園區復興路上執行巡邏勤務，發現一輛轎車駕駛未繫安全帶，員警示意停車受檢盤查，李姓駕駛突然情緒激動，意圖衝撞警車逃逸，員警臨時以巡邏車阻擋轎車前進，再連絡線上警網到場以優勢警力壓制李嫌與同車乘客，並在車上起出一級毒品海洛因、俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯菸彈與菸油等證物，警方訊後依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局保大員警昨天下午在桃園區復興路攔查駕駛未繫安全帶，駕駛因持有毒品拒絕盤查，警方以優勢警力壓制2人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃市保大指出，保大員警昨天下午在復興路上巡邏，發現36歲李姓男子駕駛未繫安全帶，因屬桃園火車站前鬧區且來往行人眾多，員警為避免公眾往來車輛受到危害示意停車接受盤查，但李男卻拒絕盤查且突然情緒激動，欲駕車衝撞警車逃逸，員警勸說無效後呼叫線上警力支援。

▲桃園市警局保大副中隊長張文堂說明同仁攔查過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但李姓男子與同車46歲陳姓男子均拒絕下車受檢，員警依法對駕駛人進行管束，員警以優勢警力制服2人，並在車上起出一級毒品海洛因、俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯菸彈與菸油等證物，李嫌坦承是因持有毒品才出現激動脫序行為，員警依法將2人帶回隊部訊問，全案依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。