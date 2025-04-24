毒駕逆撞康橋單車隊！恐怖駕駛火速收押　22年吸毒史曝光

▲蕭姓駕駛逆向撞康橋車隊釀7傷羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉彰水路22日發生一起嚴重車禍，蕭姓駕駛逆向衝撞康橋學校環島自行車隊，造成7名學生輕重傷。彰化地檢署立即分案，由鄭文正檢察官指揮北斗分局偵辦，發現蕭男行車軌跡詭異，車上更遺留「喪屍煙彈」（依托咪酯）及吸毒器具。蕭男送醫後自行離院，甚至企圖聯繫友人滅證，警方火速將他拘提到案，並進行驗尿、驗血，訊後依過失傷害、公共危險等罪嫌移送法辦，其長達22年的吸毒史也隨之曝光。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經檢方調查，蕭男到案後坦承駕車前曾施用海洛因、安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，導致意識不清而肇事。其尿液及血液檢驗結果均呈毒品陽性反應，確認毒駕事實。檢察官認定蕭男涉犯施用毒品、毒駕肇事逃逸、公共危險及過失致重傷害等罪，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據鄰居透露，蕭男是村內公認的問題人物，平日獨來獨往，與鄰居幾乎無互動。依據判決書顯示，他自2003年起就因吸毒頻繁進出警局，當年因施用毒品遭逮捕，勒戒後獲不起訴處分。然而，他勒戒完畢5年內再犯，2004年遭判刑7月、4月，合併執行10月。此後更因竊盜、吸毒及違反替代役條例等案，遭判9年徒刑確定。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

2008年，蕭男又因吸毒被判1年徒刑，2005年10月假釋出監並付保護管束。然而他始終無法戒除毒癮，2019年再度被查獲購買毒品，並在住處以香菸混海洛因吸食，尿液檢驗呈嗎啡、可待因陽性反應，最終被判刑8月、10月，合併執行1年3月。

彰化地檢署強調，毒品危害社會甚鉅，尤其新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）易導致意識模糊，釀成嚴重車禍。法務部已多次宣示反毒決心，臺灣高等檢察署也督導各地檢署執行「緝毒安居專案」，彰化地檢將持續嚴打毒品犯罪，並擴大追查此案毒品來源，依法嚴辦，以維護公共安全。

案件時間 案件類型 處分/判決 執行狀況 備註 92年 施用毒品 送觀察、勒戒，不起訴 92年11月釋放 觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向 93年 施用毒品 判處有期徒刑7月、4月，合併應執行有期徒刑10月確定 已執行完畢 未構成累犯，5年內再犯 竊盜、施用毒品、違反替代役條例 法院判刑裁定應執行刑有期徒刑9年確定 執行完畢 97年 施用毒品 判處有期徒刑1年確定 104年10月20日假釋出監付保護管束 108年 施用第一級毒品海洛因及尿液檢驗 呈嗎啡、可待因命陽性反應 應執行有期徒刑1年3月。

110年假釋中付保護管束。

▲蕭男吸毒史曝光。（圖表／記者唐詠絮製）