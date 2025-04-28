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自家餐館當販毒據點！廚師賣「喪屍煙彈」被逮　母親當場傻眼

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊掌握販毒上游蘇姓男子，於高雄地區販售第一、二級毒品，並以自家經營餐館作為掩護，甚至分裝新興毒品「依托咪酯煙彈」（喪屍煙彈）販售牟利，警方荷槍實彈攻堅逮捕蘇嫌，當場查扣海洛因、安非他命及大量依托咪酯製品，蘇嫌老母親得知兒子以餐館販毒，震驚不已，全案依毒品罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲蘇嫌以餐館人潮掩護販賣新興毒品喪屍菸彈，警方荷槍實彈攻堅逮人，查扣多項毒品證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲蘇嫌以餐館人潮掩護販賣新興毒品喪屍煙彈，警方荷槍實彈攻堅逮人，查扣多項毒品證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲蘇嫌以餐館人潮掩護販賣新興毒品喪屍菸彈，警方荷槍實彈攻堅逮人，查扣多項毒品證物。（記者林東良翻攝，下同）

刑事大隊指出，專案小組早在今年4月8日即查獲蘇嫌販毒行為，並持續向上溯源，於4月18日攻堅查獲其供貨來源楊姓嫌犯，進而掌握蘇嫌完整販毒鏈條。警方深入追查後發現，蘇嫌（46歲，高雄人）長期販售毒品超過20年，前科累累，包括毒品、強盜、竊盜、恐嚇、傷害、妨害自由、妨害公務、公共危險、過失傷害等。蘇嫌以職業廚師身分掩護，將家中餐館作為分裝及交易毒品的據點，是當地列管的毒品人口，也是社區治安隱患。

▲蘇嫌以餐館人潮掩護販賣新興毒品喪屍菸彈，警方荷槍實彈攻堅逮人，查扣多項毒品證物。（記者林東良翻攝，下同）

警方調查，蘇嫌近年看準「依托咪酯煙彈」（俗稱喪屍煙彈）暴利，因成本極低、利潤可達7至8倍，即轉向販售此類新興毒品。他自行學習調配依托咪酯原料、菸油、丙二醇及甘油比例，分裝成每顆售價1000元的電子煙彈，供應市場牟取暴利。依托咪酯毒品在台灣常以電子煙形式流通，對青少年身心健康與社會治安危害甚鉅。

▲蘇嫌以餐館人潮掩護販賣新興毒品喪屍菸彈，警方荷槍實彈攻堅逮人，查扣多項毒品證物。（記者林東良翻攝，下同）

警方持搜索票於蘇嫌高雄住處執行搜索，起獲海洛因0.53公克、安非他命0.31公克、依托咪酯煙彈1顆（5.19公克）、依托咪酯菸油2瓶（共84.39公克）、丙二醇及甘油各1瓶等證物，並查證其以外送、現場交易等方式販賣毒品。蘇嫌當場被逮，老母親才驚覺兒子竟將自家餐館作為販毒場所，十分震驚。

▲蘇嫌以餐館人潮掩護販賣新興毒品喪屍菸彈，警方荷槍實彈攻堅逮人，查扣多項毒品證物。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫表示，毒品戕害民眾身心及公共安全，警方將持續追溯毒品上游來源，加強打擊新興毒品犯罪，落實安居緝毒決心，維護社會治安，守護市民安全。

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