騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼辦

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區和平路活動中心前，1日中午發生一起奪命車禍！一輛汽車突然逆向衝撞機車，當場將機車騎士、乘客撞飛，還波及另一台機車，全案一共造成1死2傷。而汽車駕駛為越南籍阮姓男子，酒測值達每公升0.49毫克，陳姓死者的妹妹悲曝，哥哥是家中的經濟支柱，如今發生憾事「要嫂嫂、小孩怎麼辦？」

▲桃園移工酒駕撞死騎士。（圖／民眾提供）

警消1日中午12時13分接獲民眾通報，和平活動中心前發生交通事故，抵達後發現，現場為一部汽車與一台機車發生碰撞，機車再波及另一台機車，其中陳姓機車騎士外科OHCA，已無生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但經急救過後宣告不治。

初步調查，事發當時自小客車沿和平路往交流道方向直行，因不明原因跨越行車分向線，猛烈撞擊對向由46歲陳男騎乘的機車，陳男當場噴飛，而陳男坐在後座的44歲陳姓妻子則是受有輕傷，另外，事發當下陳男機車挨撞後波及一旁由52歲江女所騎乘的機車，江女亦受有輕傷。

▲警方到場時發現，車內3人僅剩1人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警獲報趕抵現場後，透過目擊者得知，肇事車輛內有3人，但在附近草叢發現車輛時，車內卻僅有阮男一人，另外2人下車逃逸。警方將人查緝到案，發現38歲翁男、40歲黃男均為越南籍失聯移工，已失聯2至3年之久，而肇事駕駛阮男除了酒駕之外還逾期居留，依照公共危險、過失致死等罪移送，2名逃逸移工則是等候遣返回越南。

陳姓騎士的妹妹透露，哥哥跟嫂嫂本來是想趁著勞動節外出吃飯，孰料，卻遭酒駕移工撞上，忍不住哽咽表示，哥哥是家中的經濟支柱，家中有3個小孩還在念書，年紀最小的才國小六年級，「叫嫂嫂跟小朋友怎麼辦？」

▲桃園市八德區騎士遭逆向酒駕移工撞死，妹妹心碎受訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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