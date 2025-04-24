毒蟲撞康橋車隊釀7傷！名下沒錢難賠償　親友嘆：吸毒毀一生

▲蕭男毒駕逆向衝撞康橋學校自行車隊。（圖／翻攝自蕭男臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區學生於單車環島成年禮途中，22日行經彰化縣埤頭鄉時，遭41歲蕭姓男子駕駛逆向高速衝撞，造成7名學生受傷。檢警查出，蕭男不僅涉嫌毒駕，車上還被搜出「喪屍煙彈」及吸毒器具，尿液亦呈毒品陽性反應，法院依過失傷害、公共危險等罪嫌裁定羈押禁見，親友得知後紛紛大感無奈「他吸毒毀了一生，根本沒錢賠」。

▲蕭男毒駕逆向衝撞康橋學校自行車隊。（圖／ETtoday資料照）

據了解，蕭男為地方上知名的頭痛人物，長期沉迷毒品且曾因竊盜入獄，鄰居透露，蕭男名下無任何財產，根本無力賠償受害者。親友更爆料，蕭男平日遊手好閒，常以「抓貓」為由四處遊蕩，他過去當過冷氣工人，卻因偷竊電線遭開除，甚至連鄰居財物也不放過，「看到什麼都要拿」。親友痛斥：「吸毒還開車害人，對社會和受害者都無法交代！」

▲蕭男毒駕逆向衝撞康橋學校自行車隊。（圖／ETtoday資料照）

親友表示，蕭的父母雙亡，寄居於親戚家中，此前在服刑期間，他曾向友人借款7萬多元繳納保險費，結果又拿保單貸款6萬還揮霍一空，導致保單失效，至今仍欠債未還。此外，他還涉及業務侵占9.7萬元遭判刑等，親友無奈指出，「蕭男因吸毒耗盡家產，也毀了他的人生，受害者家屬恐怕求償無門。」

▲蕭男毒駕遭檢警拘提到案。（圖／ETtoday資料照）

根據判決書記載，蕭男自2003年起便因吸毒、竊盜等案多次進出監獄。此次肇事後，他坦承駕車前曾吸食海洛因、安非他命及「喪屍煙彈」依托咪酯，導致精神恍惚逆撞釀禍。彰化地檢署襄閱王銘仁指出，蕭男除毒駕外，還涉及肇事逃逸、公共危險及過失致重傷害等罪，因犯罪事證明確且有逃亡之虞，法院已裁准羈押禁見。

▲蕭男毒駕移送時低頭不發一語。（圖／ETtoday資料照）