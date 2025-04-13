毒蟲拒盤查闖紅燈一路逆向！逃10分鐘落網　22張罰單最高噴10萬

記者張君豪／新北報導
新北汐止警分局汐止所警員，3月28日凌晨1時外出巡邏時，在汐止區新台五路與秀峰路口發現蔡姓男子騎乘機車等紅燈時身體搖晃，行徑詭異，警上前盤查時，蔡男闖紅燈逃逸，沿路逆向逃避追查，警方通報線上警網據報圍捕，10分鐘後即遭警員攔停壓制，警方搜出海洛因及安非他命等毒品，蔡男因此觸犯毒品、公共危險罪嫌移送。
▲蔡男疑似毒駕並闖紅燈、逆向行駛規避警方攔查，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
另外，蔡男闖紅燈沿路逆向等交通違規行，為也遭警方告發22張罰單，依罰鍰額最高金額裁罰的話，罰金總額高達新台幣10萬200元。
汐止警方表示，當時蔡嫌（35歲）停等紅燈時身體搖晃，形跡可疑，警員上前盤查，蔡嫌見狀立即駕車闖紅燈逃逸，一路從秀峰路、仁愛路等逆向、闖紅燈，警員呼叫線上警力支援圍捕，稍後在復興路53巷內將蔡嫌攔停壓制。蔡嫌見現場多名警力，主動交付隨身攜帶之毒品海洛因4包、安非他命1包、吸食器、電子磅秤、手機一台等贓證物。
獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！
獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗
比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主
讀者迴響