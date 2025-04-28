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人夫毒殺妻！　陸籍妻要離婚逃離台灣卻因他卡關

▲死者陳女曾在疫情期間擔任防疫專車司機，因此認識詐保殺人犯張書源 。（圖／翻攝死者臉書）

▲死者陳女曾在疫情期間擔任防疫專車司機，因此認識詐保殺人犯張書源 。（圖／翻攝死者臉書）

記者張君豪／台北報導

刑事局收網透過測謊儀器對涉嫌詐保殺害陳姓妻子的張男測謊，發現張男在關鍵問題包含毒藥購買方式？及妻子體內為何有待布卡因反應？兩大問題出現說謊跡象，警方擴大清查兇嫌張書源情史及犯罪歷程，發現他早年是職業天九牌賭徒，幾乎三天兩頭就進出各地職業賭場博輸贏，1993年更因為喬債問題持刀怒殺欠債者「嗜錢如命」的賭徒性格注定他逐漸魔化、人生始終徘徊在謀財害命的犯罪行為沉淪至今。

檢警調查發現張男除涉犯殺人案入監，直到2010年假釋出獄，2012年與第一任妻子結婚，2014年他駕車載著孕妻出門發生車禍，妻子腹內胎兒因受撞擊早產，妻子車禍後理應康復，身體狀況卻不斷惡化、最後在2015年因病身亡，張男也湊巧幫妻子投保意外險獲得身故理賠金。

讓檢警瞠目結舌的是，張男第一任妻子過世後，他又替年僅1歲的親兒投保，幼兒疑似呼吸道感染多次住院，2017年又因氣管發炎住進馬偕醫院，隔天併發肺炎呼吸衰竭過世，張男又因此領到兒子的保險理賠金。但因事隔多年檢警發現上情要重啟調查時，兩人均已火化下葬無法取得更多跡證。

▲▼▲張姓男子涉嫌下藥毒殺妻子，檢警還追出前女友下場也很慘。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張男涉嫌下藥毒殺妻子，進出醫院病房的身影全被監視器拍下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追溯張男的犯罪紀錄又有新發現，張男在2016年曾與一名經商的王女交往，張男因嗜賭天九牌積欠大批賭債，曾涉嫌盜領王女帳戶內270多萬元現金，王女與張男結婚共組家庭夢碎憤而報警提告詐欺，結果王女在2017年2月因吃下張男準備的餐點昏迷，經送往北市榮民總醫院急救洗胃後撿回一命，王女住院期間張男再度送上滲有毒品海洛因的熱粥，王女食用後再度昏迷，所幸經院方搶救後康復，這才夢醒驚覺枕邊人竟是投毒兇手，憤而向警方報案提告。

警方當時曾赴兩人位於三重同居住處搜索，在廚房桌上發現一隻使用過的小型針筒，經化驗後檢驗出毒品海洛因成分，但因張男沒有吸毒前科、也非警方列管煙毒人口，當時警方追查無法找到他取得毒品來源、張男當時矢口否認與王女同居處的毒品針筒為他所有。

檢警追查發現張男後來與大陸籍侯女交往、逮捕張男後訪談侯女，侯女向檢警表示張男很喜歡煮飯給他吃，但曾發現丈夫烹煮的稀飯裡有不明綠色液體，她詢問張男怎麼會這樣，張男居然不發一語直接把稀飯和配菜倒入水槽清洗乾淨，讓她覺得相當異常，直到警方在2024年12月逮捕張男，侯女才明白自己可能淪為張男下一個殺害對象。

但侯女已和張嫌登記結婚，張男落網後遭收押禁見，導致侯女無法離婚回大陸、逃離枕邊人魔爪，侯女驚嚇到拜託檢察官和警察協助她辦離婚，讓她能順利離開愛情夢碎傷心地。

四月中旬張男遭新北地檢署依涉嫌殺人、殺人未遂罪嫌起訴、張男目前仍收押禁見，對此刑事局偵二大隊第二隊隊長古三民表示：張男落網後對警詢問題冷靜對答如流，對他不利問題一概以「不知道」進行嚴詞防禦、冷血毫無道德愧疚感、對被害人缺乏共情「張男可以說是典型嗜錢如命、為了求財可用任何手段奪取他人性命的犯罪者」

檢警追查、張男除了嗜賭之外也沉溺股票投資，經常熱血購股後因帳戶餘款不足瀕違約交割被追繳窘境，為了錢他連續下毒殺人詐保，警方將繼續追查強化張男犯罪事證，還被害人一個公道。

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