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桃警「雷霆除暴」展現查緝成果　張善政：保障市民生命財產安全

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政在局長吳坤旭陪同下聽取刑大大隊長鄺慶泰說明查獲槍械彈藥成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政在局長吳坤旭陪同下聽取刑大大隊長鄺慶泰說明查獲槍械彈藥成果。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市3月28日平鎮地區發生苗栗縣黑道份子掃射民宅槍擊案，桃園市警局為安定民心規劃執行「雷霆除暴專案」，市警局各單位歷經月餘嚴加查緝掃蕩，今天在市警局舉行「雷霆除暴專案」成果展示。市長張善政表示，感謝市警局同仁劍及履及掃蕩治安死角，動員逾6600警力、臨檢全市1452處場所，查獲各類槍非法枝彈藥、毒品、詐欺與賭博案件成果豐碩，但仍要上緊發條不可鬆懈，以保障市民生命財產安全。

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政聽取保大霹靂特勤小組說明查緝成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政聽取保大霹靂特勤小組說明查緝成果。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市警局在實施雷霆除暴專案期間，同步執行擴大臨檢威力掃蕩，重點置於幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，要求各分局規劃高密度掃蕩作為形成壓力，全面壓制幫派囂張氣焰，並採取高強度、高密度的查緝策略，強力執行掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺集團。

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政聽取中壢警分局長林鼎泰說明查緝槍械彈藥與製作工具成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政聽取中壢警分局長林鼎泰說明查緝槍械彈藥與製作工具成果。（圖／記者沈繼昌攝）

市警局局長吳坤旭指出，統計專案期間內（3月28日起至4月27日止）動員警力6637人次，臨檢1452處場所、實施路檢點523處，查獲各類案件6661件7,577人，其中組織犯罪27件48人、大型職業賭場4處206人、詐欺通緝犯247件233人、毒品通緝犯115件107人、詐欺集團18件135人、非法槍械16枝及子彈346顆、各級毒品687件686人，查扣毒品毛重共2萬1,394.55公克等。

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政頒發獎金給桃園警分局長王智民。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政頒發獎金給桃園警分局長王智民。（圖／記者沈繼昌攝）

市長張善政於今天下午2時許出席「雷霆除暴專案」成果展示記者會，針對各單位查緝各類制式、非制式槍枝彈藥與製造工具、各式毒品、私菸、賭場、賭資、阻詐等各式成果，其中包括平鎮分局發生掃射案件後，當天南下苗栗查扣作案用制式M15響尾蛇突擊槍等證物。

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，會後市長張善政與出席包括桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德等單位人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，會後市長張善政與出席包括桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德等單位人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

其中，刑事警察大隊於專案期間內，掌握歹徒持有槍枝情資，隨即展開調查，經專案小組兵分多路跟監蒐證，確認違法事證確鑿，具卷向地方法院聲請搜索票獲准，迅速逮捕謝姓犯嫌，並查扣制式手槍、改造霰彈槍各1枝及手槍子彈12顆、霰彈4顆；市警局於專案期間內配合內政部警政署同步執行檢肅非法槍彈專案榮獲六都第1名，強力掃蕩各類非法槍枝彈藥。

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政致詞感謝市警局同仁辛苦規劃專案，掃蕩治安死角成果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市警局今天下午舉行「雷霆除暴專案」展示，市長張善政致詞感謝市警局同仁辛苦規劃專案，掃蕩治安死角成果。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政表示，掃黑、肅槍、緝毒、打詐為當前治安重點工作，市警局同仁於3月28日發生外縣市黑道份子到桃園進行槍擊案後，立即劍及履及立即執行「雷霆除暴專案」，動員逾6600警力、臨檢全市1452處場所，查獲各類槍非法枝彈藥、毒品、詐欺與賭博案件，現場展示各類成鬼琳瑯滿目，讓人怵目驚心，可以想像如果讓這些非法槍械彈藥流落市面，會對桃園治安造成多大的危害，感謝市警局同仁在近2個月時間規劃專案勤務，掃蕩治安死角，但仍要上緊發條不可鬆懈，以保障市民生命財產安全。

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