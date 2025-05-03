南美7.4地震約64顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

▲南美發生規模7.4地震，釋放能量約64顆原子彈威力。（圖／摘自氣象署網站）

記者許敏溶／台北報導

台灣時間昨（2日）晚間8點58分，南美洲的德瑞克海峽發生規模7.4地震，甚至一度發布海嘯警報。地震專家郭鎧紋表示，這起地震發生原因為板塊擠壓造成，7.4相當64顆原子彈釋放能量，該地區屬於地震活躍區域，2021年8月曾發生規模8以上強震，該起規模8強震發生至今，已有1360天沒出現規模8以上地震，未來仍要留意。

位在南美洲的德瑞克海峽，在台灣時間昨晚8點58分發生規模7.4地震，地震深度僅10公里。由於該海峽鄰近智利、阿根廷等國家，強震發生後，智利立即發出大規模海嘯警告，包括中央氣象署也發布海嘯警報，但後來都解除。

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地震專家郭鎧紋表示，這起7.4地震是因為南極洲板塊與斯科特板塊擠壓造成，釋放相當64顆原子彈能量，後續也發生規模6.4餘震，相當2顆原子彈釋放能量，規模5以上餘震更多。他說，該區域屬於地震活動活躍區域，2021年8月時，在這次規模7.4震央的東方不遠處，就發生規模8以上強震。

郭鎧紋進一步表示，今年一開始全球地震不如去年，但到今天為止，今年地震活動已經和去年差不多，不過要注意的是，在2021年8月發生規模8以上強震後，至今已有1360天沒有規模8以上強震，是史上間距第6長沒有規模8以上強震發生，雖然目前仍處於地震活動相對平靜時間，但未來仍要留意規模8以上強震，因為根據過去慣性，一旦發生規模8以上強震，就會接連發生。