獨／李珠珢辣跳「淘天巨浪」完勝32撞　炸裂女神再掀「海嘯晃動」

記者吳奕靖／高雄報導

來台發展的韓國啦啦隊員李珠珢代言費用成了近期熱議話題，不過不說你可能不知道，她近期代言的一款手遊舞蹈與音樂是來自中職選手陳子豪應援曲《炸裂舞》創作人再次強強聯手，負責編舞的中信兄弟啦啦隊PS女孩舞蹈總監蘇莉（Suli）現在最初編舞的畫面流出，威力可以說是直逼海嘯等級。

▲蘇莉老師再次出手編舞，晃動等級直逼「海嘯」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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這款手遊的宣傳部分片段陸續曝光，遊戲的主打歌取名為《入夢舞》，編曲創作是來自中職選手陳子豪應援曲的創作人吳坤龍之手，而歌詞是張春婕，但最具有話題性的應該是編曲老師蘇莉，這首歌曲是他們第二次合作，張春婕說當初歌詞的構想是因為手遊公司的老闆本身就是富邦球迷，因此歌詞要求跟睡覺、夢境、夢幻有關，而旋律的部分則是要超越富邦32撞的節奏。

▲蘇莉老師示範32撞的程度跟海嘯之間的差別 。（圖／記者吳奕靖攝）

編舞老師蘇莉說最初編舞概念是「要展現自信的身材，動作要非常洗腦，讓玩家一看就會跟上，同時也要跟夢境有關係，所以自己就編了強化胸部的舞蹈動作」，記者追問這個原始構想原本不是要超越富邦32撞嗎？蘇莉笑著說如果富邦32撞算是地震的話，那自己這次的編曲動作將是「滔天巨浪的海嘯」，她強調：「自己在家裡研究很久，認為32撞的元素還不夠猛烈，所以強化『晃度』」。

手遊公司為了行銷國際，所以再次找來打造《炸裂舞》的原始團隊來強強聯手，看是否能夠再次掀起話題，讓炸裂舞之後，又能有一首歌成為世界名曲。蘇莉自己是樂觀看待，因為對她來說，現在的主力除了接編舞工作之外，另外自己的舞蹈教室課程也將在6月上線，目標是要再培訓更多崇尚舞蹈又想站上啦啦隊舞台的台灣女孩，畢竟面對這波韓流來襲，想要贏得粉絲的目光，紮實的舞蹈還是基本功。