「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重！曾精準料中311

▲ 311大地震帶來毀滅性災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）曾精準預測皇后合唱團主唱佛萊迪（Freddie Mercury）、黛妃之死及311大海嘯、新冠大流行等國際重大事件，因此擁有「日本龍婆」之稱，近日再度發表預言警告，7月將有巨大海嘯侵襲亞洲，台灣將受到嚴重打擊。

《每日郵報》報導，龍樹諒預言7月將發生海底火山爆發，引發巨大海嘯撲向日本，影響範圍將呈現菱形，涵蓋多個亞洲國家，台灣、印尼及北馬里亞納群島災情最為嚴重。她聲稱在夢中看見「類似龍形的圖案」，有人認為形狀類似夏威夷及其他脆弱海岸線。

地震學家指出，儘管她的說法缺乏科學根據，但她描述的位置「從地質學角度看來不無可能」。日本位處環太平洋地震帶，南海海槽更提升強震及海嘯風險。中國駐日使館近日才向在日公民發出警告，稱可能發生導致數千人死亡的大地震。

日本政府此前將未來30年內發生「巨大地震」（megaquake）的機率上調至逾80%，預估經濟損失將高達1.81兆美元。這也使龍樹諒的最新預言引發關注與憂慮。

龍樹諒1999年出版漫畫《我所看見的未來》，後來書中多項預言成真，她也因此受到廣大關注。她自稱自1980年代開始常做預知夢，且準確率驚人，例如1995年阪神大地震、2011年311大海嘯，以及2020年爆發的「未知病毒」。

她的預言方式也具有特定規律，據稱夢境總會在「5的倍數」年內應驗。她曾預言新冠疫情將於2020年4月高峰後消失，但10年後捲土重來。因多項預言成真，她也被譽為「東方的芭芭萬加（Baba Vanga）」，即預言911事件及疫情的保加利亞盲眼龍婆。