「明天東京8.3強震」預言瘋傳　專家估機率低：發生也不影響台灣

▲郭鎧紋指出，東京灣發生8.3強震機率不大，就算發生也不會影響台灣。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繼日本漫畫家竜樹諒預言7月5日「大災難」，近期另一名日本靈能者金城保預言，明（26日）東京灣將發生規模8.3大地震並引發30公尺海嘯。地震專家郭鎧紋指出，東京灣發生8.3強震機率不大，沒有科學根據預言就像「放羊的孩子」，現有科技也無法預測地震，即使發生了，東京和台灣距離遙遠，不管是地震波或是海嘯，都不會影響台灣。

曾以漫畫《我所看見的未來》成功預言311日本大地震的漫畫家竜樹諒，其作品中曾預言今年7月5日將再有「大災難」發生，加上日本當局警告，未來30年南海海槽發生規模8以上地震概率，提升至75%至82%，引發外界熱議。

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不過，近期最受矚目的，反而是來自沖繩的靈能者金城保，預言明天14時58分，東京灣將會發生規模8.3大地震，並引發30公尺海嘯，因為金城保精確預測地震時間與地點與規模，同樣引發熱烈討論。

地震專家郭鎧紋對此不以為然。郭鎧紋表示，目前科技能力無法預測地震，過去台灣也有一位「王老師」，預測台灣幾點幾分會發生地震，但都不是事實，預測也沒發生，這種沒有科學根據的預言就像「放羊的孩子」般。

郭鎧紋進一步指出，東京灣近期不太可能發生8.3地震，就算萬一發生了，台灣和東京距離數千公里，不管是地震波或是海嘯，都不會影響台灣。郭鎧紋舉1771年在日本八重山地震為例，推測當時地震規模達到7.5，引發約85公尺高海嘯吞沒石垣島，島上2萬居民死了約一半，但台灣歷史上卻沒有任何記載，顯示台灣不會受到直接影響。