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川普強推MAGA！《經濟學人》點名3大挑戰：企業支持也難達成

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普想要推動「讓美國再次偉大」的製造復興夢，但《經濟學人》指出，他現在正面臨3大困難。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普自競選以來，便持續推動「讓美國再次偉大」（MAGA）的製造復興夢，試圖透過加徵關稅推動企業回流投資，重建美國製造實力。然而，《經濟學人》指出，美國製造業正面臨3大結構性難題，其中包括勞工短缺、建廠困難，以及基礎設施老化，因此即使各大企業支持回美投資，川普MAGA的復興之路依舊挑戰重重。

據《經濟學人》報導，美國製造業面臨的第一大障礙就是人力問題。美國工人的平均工資遠高於亞洲國家，分別是中國的2倍、越南的6倍，但即便如此，仍難以吸引足夠人力進入製造業。美國人口普查局調查顯示，當地有高達五分之一的工廠找不到所需人力，導致工廠無法全面運作。

▲▼美國N95口罩工廠。（圖／路透）

▲美國工廠面臨嚴重人力短缺問題。（示意圖／路透）

台積電等外商企業也曾反映，美國焊工、電工等技術勞力供不應求，導致台積電的亞利桑那州晶片廠進度受阻。《經濟學人》指出，即使川普政府主張以自動化彌補人力缺口，但美國的機器人密度仍落後於中國與韓國，且這一方法也與川普「創造就業」的政策目標背道而馳。

美國製造業面臨的第二個挑戰是建廠困難。儘管前政府提供大規模補助激勵廠房投資，但由於美國近年來的建廠成本翻倍成長，導致多數計畫因許可與工程問題延遲甚至擱置；化工集團「索爾維」（Solvay）及半導體製造商Pallidus等企業也紛紛取消或暫停其建廠計畫。研究指出，美國建築業生產力自1960年代以來已下降40%，背後原因包括過度監管、地方反對（NIMBY），以及缺乏完工誘因。

美國製造業的第三個問題也來自基礎設施老化，以及過度擴張的基礎設施。在全美的5萬座工廠中，有超過一半已有超過30年的歷史。建於上世紀60、70年代的電網也屢遭故障，至今仍難擴建，新廠接入電網甚至需等待多年。美國的交通設施同樣不堪負荷。2024年美國道路與交通建設者協會指出，約有三分之一的橋樑需要更換或維修，與東亞高效率的供應鏈環境相比差距顯著。

▲▼川普。（圖／VCG）

▲即使面臨重重困難，川普仍堅持以高關稅、驅逐移民等方式強化本土製造，令狀況愈發艱難。（圖／VCG）

儘管如此，川普仍堅持以高關稅、驅逐移民的手段強化本土製造，不僅進一步加劇勞工短缺，也提高了製造設備及材料的進口成本。值得注意的是，美國製造所需的中間投入品有三分之一依賴進口，過高的關稅反倒可能壓縮企業利潤。

更令人擔憂的是，川普對關稅政策反覆無常，企業難以預判對特定國家的貿易限制。儘管美國在半導體與藥品研發上仍俱全球優勢，每年支出近1兆美元用於研發，但若貿易關係持續動盪，恐將動搖全球供應鏈核心地位。《經濟學人》指出，與其回望過去，美國或許應該著眼於未來發展的創新優勢。

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