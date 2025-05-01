川普上任後「說謊超過100次」！　CNN一一條列狠打臉

▲美國總統川普被CNN指控，上任100天內說謊超過100次。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普29日迎來上任第100天，他自稱是美國史上最成功的政府，但CNN隨即列出了他在任期間的100句虛假言論，打臉川普，直言他自上任後就不斷說謊，其中涉及多個議題，包括通膨、貿易、稅收、俄烏戰爭、移民、外交、中國以及性別等。

CNN在報導中寫道，總統川普在重返白宮後的頭100天依然延續他過去執政與選戰期間一貫的作風：頻繁地發表不實言論與錯誤資訊，讓外界再度掀起高度關注。

報導稱，無論議題大小，川普散布不實說法的頻率都令人咋舌。這些言論中，有的甚至是經過精心編排的扭曲資訊，明顯與美國民眾生活經驗相悖。甚至連川普的公開演說稿裡也能見到這些虛假言論。令人震驚的是，川普不但持續重複這些假話，還無視事實查核機構早已一再駁斥的許多內容。

CNN直接列出100項川普上任100天來說的謊言，還提供事實查證連結。報導直言，這些只是冰山一角，川普實際上的說謊次數遠遠超過100次。

在通膨方面，川普4月曾稱，食品雜貨的價格大幅下降，然而實際上，自他上任以來便不斷上漲，食品雜貨2月至3月的漲幅約為0.49%，是2022年10月以來的最大單月漲幅。不僅如此，川普說雞蛋、汽油價格降低，然而根本沒有。他還說，拜登政府遭遇美國史上最高通膨，培根、蘋果價格翻漲數倍，但經證實全是假的。

在經濟方面，川普說，在他上任前，美國每年在貿易上損失2兆美元（約新台幣64兆元），然而2024年美國商品和服務貿易逆差實際約為9180億美元（約新台幣29兆元），就算只算商品貿易逆差，也只有1.2兆美元（約新台幣39兆元），且經濟學家普遍不同意川普將貿易逆差視為損失的看法。川普還表示，美國與墨西哥的貿易逆差達3500億美元（約新台幣11兆元），但實際上美墨貿易逆差約為1790億美元（約新台幣5.7兆元），只有川普所說的一半。

川普上任後大興關稅戰，導致全球經濟陷入動盪。事後他還宣稱，美國每日的關稅收入高達20億美元（約新台幣640億元）、30億美元（約新台幣962億元），甚至是35億美元（約新台幣112億元），然而事實上僅數億美元。且支付關稅的是美國的進口商，而非外國的出口商。

針對俄烏戰爭，川普錯誤地指責烏克蘭率先挑起與俄羅斯的戰爭，然而明明是俄國2014年先吞併了烏克蘭的克里米亞地區，並在2022年發動全面進攻。川普稱美國提供烏克蘭3500億美元（約新台幣11兆元）的援助，比歐洲各國還多，但該數字沒有任何依據。根據德國智庫調查，其實美國實際撥付僅1350億美元（約新台幣4.3兆元），反而是歐洲則提供了1570億美元（約新台幣5兆元）。

在移民問題上，川普聲稱美國是唯一的屬地主義國家，但其實加拿大、墨西哥等數十個國家都自動提供在其領土上出身的人公民身分。川普曾表示，在他重新上任後第一個月，非法跨境事件降至有史以來最低，但其實並沒有。

川普說美國對中國的貿易逆差超過1兆美元（約新台幣32兆元），且他在第一任期就向中國徵收數千億美元的關稅，由中國支付。然而，2024年美國對中國的商品和服務貿易逆差約為2630億美元（約新台幣8.4兆元），並非1兆美元（約新台幣32兆元），且關稅實際上是由美國進口商支付。

此外，CNN列舉的川普謊言還包括以色列與加薩議題、歐盟貿易、環境能源、性別、健康、教育等各項議題。例如他曾錯誤地指控2024年巴黎奧運女子拳擊金牌、台灣選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙是跨性別男性，但國際奧委會確認她們均為生理女性。