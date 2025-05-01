杜絕洗產地！柬將嚴格執行對美出口程序　防「假柬埔寨製造」

▲洪馬內宣布柬埔寨將嚴格實施原產地規則，杜絕「洗產地」行為。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

面對美國加徵「對等關稅」與原產地爭議，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet） 5月1日宣布，政府將推出新措施，嚴格執行原產地規則，防止外國商品假冒「柬埔寨製造」出口美國，同時加速審核流程以確保出口效率，重申將透過對話解決與美國的貿易爭端。

據《柬中時報》報導，洪馬內表示，為維護出口美國商品的合法性，柬政府將強化原產地認證制度，要求出口商提供更多資料，以杜絕「洗產地」行為。他呼籲業界理解並配合，並已指示相關部門增派人手，確保審查流程更迅速且不影響出口節奏。

洪馬內指出，商業部已於4月23日發布通告，宣布正與各部門合作，擬定出口美國商品的新附加程序，而財經部也在草擬部際指令，以推動新規定落地。洪馬內坦言，儘管柬埔寨已有相關法律，但實際執行上仍有漏洞；政府將全面補強執法缺口，保障公平透明的貿易環境。

洪馬內強調，出口業是柬埔寨經濟的重要支柱，政府有責任保護正當出口商和廣大勞工的權益、穩定民眾的基本生計。他透露，副總理兼發展理事會（CDC）第一副主席孫展拓將於5月2日與美國貿易代表舉行第二輪磋商，繼續就「對等關稅」議題展開對話。

此前，美國總統川普於4月初宣布對柬埔寨商品徵收49%對等關稅，柬方隨即致函美方表達磋商意願，並將19類自美進口商品關稅從最高35%降至5%，展現化解爭端的誠意。洪馬內重申，柬方堅持平等互利、理性協商，盼望透過對話解決分歧，穩定出口與就業。