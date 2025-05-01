美使館微博PO「勝利的100天」　陸網灌爆留言：陰陽怪氣

▲美國駐華大使館微博吹捧川普上任百日。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

4月29日是美國總統川普重返白宮滿百天的日子，美國駐華大使館次日在微博官方帳號上吹捧稱這是「取得勝利的100天」，沒想到大陸網友集體灌爆留言區，批評該文「自戀」、「陰陽怪氣」、「阿Q的精神勝利法」，還有人嘲諷川普「贏麻了」、「荒誕的總統」。

美國駐華大使館官方微博於4月30日下午發佈一組由100張照片製成的幻燈片，裡面是川普本屆上任以來的照片。

影片還配上文字說明：「100張照片。特朗普（台灣譯為川普）上任100天。美國優先的100天。取得勝利的100天。你知道嗎，這才只是開始！讓我們繼續！」

至截稿為止，影片觀看量已經超過43萬次，同時有超過5600個讚。更令人注意的是，大陸網友大量湧入該文下方的評論區，目前已累積超過2200則留言。

獲得最多讚數的前兩名留言是：「特朗普的百日 是撒謊不眨眼的百日 是吹牛不打草稿的百日 是名譽掃地掉廁所的百日 是殺人不用自己手的百日」、「如此吹噓不覺得臉紅嗎？！如此誇耀不覺得心虛嗎？如此自戀不覺得變態嗎？」

▲大陸網友灌爆留言區。

還有大陸網友嘲笑美國，「讓全世界笑掉大牙的一百天」、「選了一個謊話連篇的總統，很好」、「老美贏麻了（指勝‌‌‌‌‌‌‌‌‌利到麻木了），這大使館官媒對位了」、「有點恍惚，我以為是某種陰陽怪氣」。

美國駐華大使館吹捧川普的行為，也被譏諷「阿Q的精神勝利法那種勝利嗎？」、「以前看到美大使館發的內容就想罵，現在只想笑」、「乍一看以為還關注了朝鮮駐華大使館微博」、「德雲社（相聲團體）美國分社？」

4月30日稍晚，美國駐華大使館再發文「特朗普政府100天的外交政策成就」，稱推行了「美國優先」的外交政策、確保了公平的經濟和貿易關係、恢復了美國的領導地位、遏制了非法移民和芬太尼、保衛了我們的邊境、打擊了我們的對手、促進了持久的和平。

▼另一則貼文列舉川普百日的外交政策成就。