巴西總統讚陸反制關稅「令人欽佩」　嗆美國應被「共同抵制」

▲巴西總統魯拉。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

巴西總統魯拉4月30日在首都巴西利亞會見大陸外交部長王毅，魯拉當面稱讚中方反制美國的對等關稅「令人欽佩」，更不點名嗆美國的單邊行徑應遭到「共同抵制」。

據大陸外交部引述，魯拉表示，巴中建立了牢固互信，各層級往來頻繁，各領域合作日益深化，充分印證了堅持對華友好是正確的抉擇，也為南南合作帶來示範效應。

魯拉指出，期待與中方保持密切高層交往，進一步加強經貿聯繫，拓展金融、能源等互利合作。

「中方堅定有力反制『對等關稅』令人欽佩」，魯拉稱，中國的正義之舉得到廣泛支持，「個別國家不負責任的單邊行徑理應遭到共同抵制」。巴方願與中方一道，倡導自由貿易、捍衛國際規則，維護世界和平、實現共同發展，決不允許強權凌駕於國際公理之上。

▲王毅出席金磚正式成員和夥伴國外長會。（圖／翻攝大陸外交部官網）

王毅則提到，中方堅決反制單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益，捍衛國際公平正義。

「站在歷史的關鍵當口，面對風雨來襲，中國將保持定力，打牢根基，同時加強同金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則，為世界播撒新的希望，給和平帶來新的機會」，王毅說。

▲王毅出席第十五次金磚國家安全事務高級代表會議。（圖／翻攝大陸外交部官網）

王毅於4月28日至30日出席在巴西分別舉行的金磚國家外長會晤和第十五次金磚國家安全事務高級代表會議。

王毅稍早在金磚正式成員和夥伴國外長會上表示，面對美國隨意加徵關稅，在全球範圍挑起貿易戰，中國的回答是清楚的，立場也是堅定的，「如果執意要打，我們奉陪到底；如果準備要談，就要平等尊重」。

他強調，中方著眼的，不僅是自身正當權利，也是各國的共同利益；中方維護的，不僅是互惠合作，更是國際規則；中方堅守的，不僅是國家民族尊嚴，還有人世間的朗朗乾坤。