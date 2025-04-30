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嘉義縣國際丹寧日　倡導尊重與關懷呼籲拒絕性暴力

▲▼ 嘉義縣社會局「用丹寧發聲，跳出拒絕的力量！」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣社會局「用丹寧發聲，跳出拒絕的力量！」 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

每年4月最後一個星期三為「國際丹寧日」，嘉義縣社會局以實際行動與政策倡議性別平權，同仁們今30日穿上牛仔褲，手持防治性騷性平標語牌，傳遞「穿丹寧、反性侵」的訊息，呼籲縣民一同拒絕暴力，打造安全、尊重與關懷的友善城市。

▲▼ 嘉義縣社會局「用丹寧發聲，跳出拒絕的力量！」 。（圖／嘉義縣政府提供）

國際丹寧日源於1992年，義大利一名少女穿著緊身牛仔褲遭受性侵害，被法官認為若非同意，褲子不可能被脫下而判決加害者無罪，引起世界各界譁然，後經美國民間團體推動，將每年4月最後一個星期三訂為「國際丹寧日」。

社會局長張翠瑤表示，社會局同仁今天穿丹寧服裝實際行動，展現反對性別暴力的決心，也呼籲大家共同關注性侵害事件，停止檢討被害人、打破性侵與性暴力的迷思，尤其近年創意私房等犯罪危害社會安全，私密影像曝光帶來羞辱，使被害人在網路和現實中都遭受霸凌，個資遭到散佈，帶來惡意騷擾跟蹤。

▲▼ 嘉義縣社會局「用丹寧發聲，跳出拒絕的力量！」 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局強調，如果聽聞身邊有人遭到影像性暴力，或是看見新聞報導相關事件，邀請大眾採取停止影像性暴力四大行動「傾聽不責備、陪伴不孤單、發聲止惡意、守護齊行動」，讓惡意收斂。

▲▼ 嘉義縣社會局「用丹寧發聲，跳出拒絕的力量！」 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局號召穿牛仔褲，以快閃舞宣示：沒有任何穿著可以成為性暴力的藉口，每個人都有身體自主權，界線應被尊重，面對不當行為，勇敢說「不」並不是失禮，而是自我保護的表現，嘉義縣盼在推動家庭暴力與性侵害防治工作中，整合社政資源、強化社區預防網絡及跨系統合作，打造綿密安全網。

 
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