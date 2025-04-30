嘉義縣衛生局陽明醫院攜手　水上憶享學堂啟動

▲ 社區失智照護升級，衛生局攜手陽明醫院打造「憶享學堂」 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上「憶享學堂」透過課程照護在地長者，水上鄉長林緗亭、嘉義縣衛生局長趙紋華及陽明醫院院長謝景祥到場關心長輩上課情況，許多長輩分享上課經驗與收穫，並用手語比出「聽我說謝謝你」向眾人表示感謝，過程溫馨感人。

嘉義縣失智確診人數為8743人(結算至113年12月)，為延緩長者失智與失能狀況，嘉義縣設有3個失智共照中心及29個失智據點，由前端的失智預防銜接後端醫療照護，透過醫療體系與社區共同合作，提供就近性、在地化的失智照護。

為照顧更多失智者及失智家庭，衛生局輔導陽明醫院附設護理之家承接「水上憶享學堂」失智據點，自今年3月起開課，目前有15位長輩參與。趙紋華與林緗亭今日到學堂與長輩一起演奏樂器，動手製做「杏福仙草凍」。

74歲李阿嬤分享，以前只想待在家裡，而且隨著年紀越大，記憶力開始變差，連吃什麼都想不起來，現在到據點上課後，生活變得有趣，還可以認識好朋友，感謝政府對老世大這麼好。

趙紋華指出，失智症照護是長期的工作，希望讓更多民眾認識失智、理解失智，讓失智長者能在社區中安穩生活，且獲得完善的醫療照護，家庭照顧者也能獲得照顧訓練與支持。

嘉義縣每一鄉鎮都有失智據點，請民眾多加利用，如有任何失智照護問題歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共同照護中心、嘉義縣各鄉鎮衛生所有，皆有專人提供服務。