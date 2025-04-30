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夢幻賞螢體驗　嘉義縣16家旅宿合作推出特惠

▲▼ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

春夏交替期間是賞螢火蟲最佳時節，嘉義縣文化觀光局與16家旅宿業者合作推出優惠方案，即日起至6月底加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號就能領取旅宿優惠券，推薦親子家庭在賞螢季期間走訪大阿里山區，欣賞螢火點點，享受夢幻又富教育意義的螢光饗宴。

▲▼ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次合作的16家旅宿業者推出內容豐富、形式多元的專屬優惠，包含「一品茶業民宿：平日住宿9折」、「行滿民宿：平日住宿9折，再贈特色早點、當季伴手禮及採果門票」、「孟宗築民宿：入住雙人房平日9折，再贈愛玉涼飲1杯」、「明月大船的家民宿二館：住宿享平日優惠房價1間3000元」、「茗園茶葉民宿：平日住宿8折，再贈高山茶包體驗組」、「高帝園茶業民宿：平日住宿7折」、「梅好時光民宿：提前預訂平日包棟9折，假日包棟贈茶包」、「慕噶納娜民宿：平日住宿9折」。

▲▼ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供）

住宿送好禮的有「天一民宿：住宿贈茶包禮盒1盒」、「安允山居民宿：住宿贈阿里山高山烏龍茶1壺」、「阿本的家民宿：住宿贈紅茶茶包組及夜間生態導覽」、「阿漢的家民宿：住宿贈阿里山精品咖啡包及茶包」、「金廣民宿：住宿贈紅茶酥餅1份」、「瑞里印象民宿：住宿贈濾掛式咖啡」、「賴坤陽的家民宿：住宿贈文創芳香陶磁或等值商品」、「鶴巢民宿：住宿贈原葉茶包1組」。

▲▼ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局表示，水社寮及梨園寮等森林鐡路車站有「螢河鐵道」的美名；圓潭生態園區及光華賞螢步道也是值得走訪的山林步道；瑞里‧戀戀螢光復育地及遇見彩虹生態村為賞螢秘境，遊客可以在這裡欣賞閃爍螢光；還能造訪鄒族部落欣賞螢火蟲漫天飛舞的奇景。

▲▼ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供）

即日起至6月底，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號(https://page.line.me/chiayitravel)領取優惠券，可兌換在地旅宿提供的限定優惠，歡迎民眾用優惠價入住民宿，欣賞螢火蟲飛舞的夢幻美景，更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢。

▲▼ 慢遊嘉義LINE官方帳號推賞螢季旅宿限定優惠 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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