動保奇蹟　嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

▲ 嘉義縣遭棄牛頭㹴獲愛心收養，經照護與復健微笑重生 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所去年10月救援一隻車禍導致下半身癱瘓的牛頭㹴母犬「小美」，當時牠被發現坐在路邊，無助神情令人不捨。犬隻雖符合人道安樂標準，但嘉畜所仍不放棄希望，積極為牠媒合收養人。

熱心動保人士阿娥姐聽聞消息後決定收養小美，嘉畜所也為小美訂製復健專用車，嘉義大學獸醫學系詹昆衛教授團隊更提供免費針灸療程，經眾人努力，小美目前已能搭配復健車緩慢行走，重新展現笑容與生命力。

農業處長許彰敏頒發感謝狀給阿娥姐及詹昆衛，感謝他們的付出與善心，許彰敏表示，期盼未來有更多社會資源投入，打造人犬和諧共處的友善環境。

阿娥姐表示，小美因曾遭拋棄與傷害，導致個性極度黏人，只要一離開視線，牠便會哀嚎甚至自殘，之前因工作關係委託朋友照顧也無法改善分離焦慮的情形，目前辭去工作專心陪伴小美康復。

在復健車與針灸的幫助下，小美的癱瘓狀況明顯獲得好轉，原需人工排糞且無法翻身，如今可以自行排糞，後肢也已恢復部分感覺與行動能力，甚至能夠半蹲行動。

阿娥姐回憶，小美接受針灸後，隔天會一直開心搖尾巴，這番情景讓她忍不住落淚，最初小美的臉彷彿在哭泣，如今已能微笑，感覺努力都值得了。

許彰敏說明，根據嘉義縣緊急救援通報統計，犬貓車禍案件佔比高達7成，其中許多為遭棄養動物，他們的平均壽命不超過兩年，像小美這樣重傷癱瘓的犬隻，後續需要耐心照顧與復健，風險與照護成本高，幸好有阿娥姐伸出援手，給牠重生機會。

嘉畜所表示，牛頭㹴小美的故事曝光後，期間接獲許多善心人士來電，表示願意捐贈物資協助，但阿娥姐婉拒好意，表示照顧小美並非為了博取捐贈，嘉畜所承諾未來將盡力提供所需協助，讓這份愛延續下去。