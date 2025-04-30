派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年　不排除改選立委

▲彰化縣議員賴清美因車臨停派出所遭轟落淚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨資深議員賴清美是彰化綠營「五連霸」吸票機，基層實力雄厚，然而今年4月間將車子臨停在派出所，引發輿論軒然大波，日前遭黨部停權一年，賴清美得知後激動憤慨，痛心不已，大罵「我忙著罷免連署！黨部卻忙著把我停權」，揚言若影響連任，將直接挑戰立委選舉，讓選民評斷是非。

賴清美3月21日下午到和朋友相約拿東西，把車開進王功派出所巡邏車停車位暫停，結果她還沒下車，值班警員就要她把車開走，雙方進而發生口角，她將過程po上臉書面，反而引來負面效應，儘管她事後帶茶葉前往派出所致意，仍難以平息外界質疑。風波持續延燒，民進黨彰化縣黨部評議委員會決議將她停權一年，並將案件送交中央評議委員會做最終裁決。

民進黨彰化縣評議委員會召集人江天寶表示，賴清美的言行在網路、媒體及政論節目上引發廣泛討論，已對黨的形象造成損害，因此委員會決議停權一年。不過，江天寶也坦言，賴清美是黨內資深議員，長期熱心服務，是黨的重要資產，對這樣的處分感到遺憾，但仍須尊重評委會的決議。

▲彰化縣議員賴清美到王功派出所臨停。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對於停權處分，賴清美語帶哽咽表示，自己加入民進黨超過30年，一路走來備感艱辛，卻因一時情緒發言遭重懲。她認為，若當時表明議員身分，或許能避免衝突，但事發後她不僅公開道歉，還持續遭受網路霸凌，包括騷擾簡訊及惡意冒名訂單，讓她身心俱疲。

更讓她不平的是，黨內其他民代也曾爆發爭議，卻未受同等處分，質疑自己遭派系落井下石「挾怨報復」。她強調，若因此失去明年議員提名資格，不排除直接參選立委，將決定權交給選民，證明自己的清白，她個人雖然覺得委屈，但目前最重要的還是努力罷免連署成功。

賴清美在彰化基層實力雄厚，若因停權影響政治生涯，可能衝擊民進黨在當地的選情。牽動民進黨內的地方派系生態，目前全案已送交民進黨中央評議委員會，最終裁決將影響賴清美的政治前途。她呼籲黨中央明察秋毫，考量她多年貢獻及事件始末，做出公平決定。這場風波不僅考驗民進黨的紀律標準，更牽動彰化政壇的權力版圖。