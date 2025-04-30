賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

▲議員卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北議員卓冠廷27日透露，總統兼民進黨主席賴清德曾在一次中常會上下達軍令，每一區都得救、連署罷免藍委35個全部都要過。民進黨團昨表示未接到指示。賴清德則於今（30日）中常會澄清自己並未下令。中常委陳茂松受訪時表示，自己開會從頭到尾沒缺席，總統是說有一些公民團體第二階段需要幫忙，那就去幫，並沒有說35席要怎麼樣，卓冠廷可能看形勢如此就得意忘形、講得有點過火。

對於卓冠廷說法，陳茂松受訪時表示，主席是說若二階段，有一些公民團體需要幫忙，那就去幫，並沒有說35席要怎麼樣，「卓冠廷可能看形勢如此就得意忘形、講得有點過火」。

陳茂松澄清，賴清德主席確實沒有這樣講，現在的氛圍下，如果賴清德這樣講就跟朱立倫一樣了，朱立倫已經亂了分寸，賴總統不會，自己開會從頭到尾沒缺席。

至於賴清德是否有說民代不認真？陳茂松表示，這件事情是源自黨中央的電話，有些民眾反映哪些議員沒有好好幫忙，賴清德主席要求秘書長了解是怎麼回事，這有什麼關係？民進黨各地公職人員如果沒有做好，民眾有反映時需要了解一下，這非常正常，他們在節目裡面有點得意忘形，我聽起來也怪怪的。

而近日綠委林俊憲、陳亭妃頻頻槓上，陳茂松也透露，剛剛陳亭妃想要反映，但主席說林俊憲不在場，剛剛的事情就先不要在這裡討論，改天兩人都在再來講。

