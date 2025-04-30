自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

▲員林市轎車禮讓機車及汽車卻撞庇護島造成車損。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市員林大道與三多街口近日增設行人庇護島，26日晚間，一名游姓駕駛因禮讓車輛，不慎撞上施工中的庇護島，導致車頭嚴重損毀，不僅車內乘客輕傷，游姓駕駛額頭也縫了7針，車子的維修費恐超過40萬元。游怒轟庇護島缺乏明顯標示，但警方強調，現場已有警示燈標誌及三角錐等設施，提醒駕駛人通過路口中心再轉彎，不要切西瓜，以維護行車安全。

行人庇護島的出現，在提升行人安全，特別對長者、兒童及行動不便者提供「二次過街」的緩衝空間，讓行人有喘息與重新判斷路況的機會。統計顯示，設置庇護島的路口能降低40%以上的行人事故率，這種「庇護島」設計無疑拯救了無數生命，全國各地陸續設置行人庇護島後，初期確實發生駕駛人因為不熟悉，撞上庇護島的意外。

員林警分局交通分隊表示，這是自2月施工以來首件發生自撞庇護島事件，事發於26日晚間，當時游姓駕駛行駛三多街左轉員林大道時，撞上了正在施工的行人庇護島，駕駛與乘客接受傷沒有生命危險，經初步了解，現場已擺放警示燈及三角錐，再度提醒用路人通過路口中心再轉彎（不要切西瓜），以維護行人安全。

多數市民認同庇護島對行人安全的必要性，也希望相關單位避免用路人因視線不清發生危險，彰化縣政府工務處副處長陳銘男對此說明，該工程為員林大道路面改善計畫之一，於三多街口新增2處庇護島以保障行人安全，預計本周完工，將會要求承包商強化交通維持及警示措施，並加強宣導用路人行經庇護島行車安全。

▲員林市轎車禮讓機車及汽車卻撞庇護島造成車損。（圖／民眾提供）